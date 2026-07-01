HIT SNIMKA IZ DUBRAVE Na ulici postavili bazen: 'Ljudi mi svašta pišu, ne znam gdje je problem'

Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se vidi da je osoba koja živi u ulici u Donjoj Dubravi ispred obiteljske kuća, na javnoj površini, montirala bazen. Jutarnji list došao je do vlasnice obiteljske kuće ispred koje je montiran bazen, kojoj nije jasno zašto je taj potez izazvao ovoliko čuđenje.

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Pokretanje videa... VIDEO Bazen na ulici u Dubravi | Video: čitatelj/24sata

- Nikome ništa nažao nismo učinili, niti smo ikoga omeli u prolaženju ulicom. Ne kažem da je to u redu obzirom da nije privatni posjed, već javna površina. Ne odobravam, ali i ne zamjeram. Pa taj bazenčić po ovim nesnosnim vrućinama koristi troje dječice, mojih unučića - govori vlasnica kuće u Donjoj Dubravi, o potezu svoga sina i snahe.

Žena je istaknula i kako je bazen tu već dva tjedna, te da kamion Čistoće slobodno prolazi.

- Odvezli su sve naše smeće u ulici dečki. Uredno su kamionom prošli bez ikakvih problema. Evo, zadnje je plastika odvezena. Gledala sam ih iz dvorišta i mahnula. Bez problema se svatko može kretati ulicom. Vi ne znate kolika je taj bazen radost unucićima koji su u dobi od 3 do 8 godina. Je li rade buku? Ništa više od druge djece u ulici. Doista se nitko od susjeda nije bunio ni negodovao radi tog bazena - govori. Dodala je i kako s obzirom na aktivnosti po društvenim mrežama, planiraju bazen brzo ukloniti.

Dodaje i kako bazen ne uklanjaju zbog eventualnog posjeta komunalnih službi. Žena međutim izražava zabrinutost radi posljednjih poruka nakon što je obiteljski ulični bazen došao pod lupu mnogobrojnih komentatora u virtualnom svijetu.

- Snaha mi je pokazala što ljudi pišu nakon što je netko, valjda po prvi put, prošao ulicom i vidio bazen. Ljudi pišu grozne stvari, da će u bazen uliti lož-ulje, sasuti kiselinu... Pa zar žele da se djeca ozljede, otruju? Upravo radi djece taj ćemo bazen morati maknuti ranije od predviđenog. A i nije lijepo da se radi svega sad toga omalovažava i Dubrava kao kvart kao i mi, stanari u njemu. Kad su bazen kupovali, plan je bio da stane u dvorište, ali nije mogao, pa je stavljen uz ogradu - zaključila je žena.