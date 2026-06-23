Maloljetnici pretukli mladića u Dubravi, završili na slobodi. Sud za 24sata: 'DORH se nije žalio'

Županijski sud u Zagrebu pustio je sve osumnjičene za napad na mlađeg muškarca u Dubravi, a kako nam potvrđuju sa samog Županijskog suda žalba nadležnog Državnog odvjetništva na takvu odluku do zaključenja ovog teksta nije stigla. Podsjetimo, dio muškaraca tereti se za pokušaj ubojstva, dok se drugi dio tereti za sudjelovanje u tučnjavi i nasilničko ponašanje.

- Sutkinja za mladež je donijela mjere nadzora Centra za socijalnu skrb i javljanja policiji. Dakle, svi su na slobodi - potvrdili su ranije sa Županijskog suda. Podsjetimo, policija je i u ovom predmetu pokrenula istragu nakon što su zaprimili videosnimku sukoba, a svi osumnjičeni su identificirani i uhićeni u manje od 24 sata.

Naime, policija sumnja da su osumnjičeni 8. lipnja u večernjim satima, s ciljem da usmrte za sada nepoznatog muškarca, nakon verbalne prepirke, fizički napali mladića.

- Prvo mu je jedan od osumnjičenih maloljetnika zadao više udaraca rukama u predjelu glave i tijela, zbog čega je oštećeni pao na tlo, a maloljetnik ga je nastavio udarati. U tome su mu se pridružila ostala četvorica maloljetnika, koji su zadali više udaraca nogama u predjelu glave i tijela te ga nastavili udarati sve dok nije izgubio svijest - objavili su iz policije.

Nakon što su petorica prestala s napadom, šesti ga je maloljetnik više puta udario nogom u glavu i tijelo. Cijelom događaju prisustvovao je i sedmi maloljetnik koji je promatrao napad te ostale verbalno bodrio i poticao na činjenje kaznenog djela.

Po provedenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku. Za petoricu maloljetnika se sumnja da su počinila kazneno djelo pokušaja ubojstva, za šestog maloljetnika kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi, a za sedmog kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Također, policija je objavila fotografiju osobe za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Policija moli građane da ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografije da ih o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Korisne informacije mogu dostaviti i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr.

Podsjetimo, drugi je ovo slučaj u nešto više od tjedan dana kako sud nasilnike pušta na slobodu. Prije nekoliko dana pisali smo o tome kako je splitski Županijski sud uz mjere opreza na slobodu pustio grupu navijača, Torcidaša, koji su sa palicama i gliserom krenuli napasti dvojicu Srba, odnosno sezonskih radnika na Hvar.