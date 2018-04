'Hitlerove mozgove uhvatiti i regrutirati ih u naše redove...'

*Kroz sedam nastavaka donosimo vam neke priče iz povijesti za koje su se dugi niz godina smatrale da su tek teorija zavjere. No, za svaku do njih se kasnije ispostavilo da su bile istinite... Objavljujemo šesti nastavak

Stotine Hitlerovih znanstvenika doživjelo je duboku starost zahvaljujući Amerikancima koji su ih regrutirali 1945. godine i pretvorili u uzorne građana SAD-a sa besprijekornim biografijama.

Naime, nakon Drugog svjetskog rata SAD je htjela povećati tehnološku i znanstvenu prednost nad drugim zemljama.Stoga su odlučili iskoristiti znanje nacističkih znanstvenika i zaposliti ih kod kod sebe.

Operacija Spajalica bila je tajna operacija američke vlade kojim su se htjeli domoći znanstvenika, najvećih stručnjaka iz nacističke ratne industrije, medicine i odjela kemijskog oružja. Pretpostavka je bila - ako ih ne uzmemo mi, uzet će ih Rusi. Poznato je da je Hitler bio lud za tehnologijom, a nacistički znanstvenici su bili najveći stručnjaci u svojim područjima.

Vize je dobilo 1600 znanstvenika

Njegovi znanstvenici su tako nakon rata trebali postati američki građani i pomoći SAD-u da postane tehnološka velesila. Skoro 1600 nacističkih znanstvenika dobilo je vize, postali su američki državljani i do kraja života ugodno živjeli.

Foto: wikimedia Dio njemačkih znanstvenika zajedno sa ženama 1954. postaju građani SAD-a

Samo dva tjedna nakon njemačke bezuvjetne predaje Austrijanac Herbert Wagner, znanstvenik koji je razvio brojne inovacije na polju aerodinamike i dizajner nacističke rakete na navođenje, stigao je u Washington. Uskoro su počeli stizati i drugi veliki nacistički umovi.

Neki od znanstvenika koji su na taj način regrutirani su raketni inženjeri SS-ovac Wernher von Braun ( tvorac slavnog nacističkog dalekometnog projektila V1 i V-2) te Arthur Rudolph, direktor koncentracijskog logora, gdje je 20.000 židovskih i poljskih radnika umrlo od premlaćivanja, gladi i vješanja. Obojica su dobila američko državljanstvo.

Foto: WIkipedia Znanstvenik i liječnik Kurt Blome (lijevo) i raketni inženjer Wernher von Braun

Pod vodstvom Wernhera von Brauna izgrađeno je u SAD-u nekoliko novih tipova raketa nosača za svemirske letove, a upravo on je glavni konstruktor Saturna V, rakete korištene u misijama Apollo za odlazak na Mjesec s ljudskom posadom.

Krvnika iz Auschwitza spasili od vješala

Utočište u SAD-u je našao zamjenik ministra zdravlja u Trećem Reichu - Kurt Blome, liječnik specijaliziran za biološko oružje koji je testirao svoje izume na zatvorenicima u Auschwitzu te priznao da je ubijao Židove “jezivim eksperimentima”.

Smatra se da je američka intervencija spasila Blomea od vješala u zamjenu za informacije o biološkom ratovanju, nervnom plinu i pružanju savjeta o kemijskom i biološkom oružju. Nakon toga ga je kemijski korpus američke vojske angažirao da radi na kemijskom ratovanju.

Foto: wikimedia

U Ameriku je stigao liječnik i istaknuti medicinski istraživač Hubertus Strughold. Na Nürnberškom sudu izvukao se bez kazne svjedočeći protiv svojih kolega, a već 1947. godine prebačen je u SAD gdje je nakon nekoliko godina dobio i američko državljanstvo. Za vrijeme rata bio nadležan za obuku liječnika koji su izvodili eksperimente nad Židovima u koncentracijskom logoru Dachau. U SAD-u je bio na visokopozicioniran i u američkom ratnom zrakoplovstvu i u NASA-i, izgradio je sjajnu znanstvenu karijeru, a poznat je kao 'otac svemirske medicine'.

Svi su ostvarili velike karijere

Dr. Theodor Benzinger poznat kao izumitelj toplomjera za uho doživio je duboku starost, umro je u 94 godini. U SAD je došao 1947. godine, a također je regrutiran u Operaciji Spajalica. Za vrijeme nacizma radio je eksperimente nad logorašima u nacističkim logorima.

Amerikanci u svakom slučaju nisu pogriješili jer znanstvenici koji su nekad vjerno služili Hitleru pridonijeli su napretku koji su priželjkivali - od putovanja u svemir do razvoja LSD-a.

O tim Hitlerovim znanstvenicima, koji su doslovno preko noći nacističku ideologiju zamijenili idejama demokracije, govori knjiga “Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program that Brought Nazi Scientists to America” američke istraživačke novinarke Annie Jacobsen, inače specijalizirane za ratne i špijunske teme. Ona u svojoj knjizi otkriva kako je američka vojska sustavno radila na lažiranju nacističkih biografija te od Hitlerovih nekoć bliskih suradnika napravila uzorite američke građane.