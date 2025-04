Hrvatski tiktoker snimio što mu se dogodilo u Novom Sadu: 'To stvarno može samo kreten...'

Početkom mjeseca, hrvatski tiktoker Ivan Frančina Frankye objavio je video u kojem je ispričao što mu se dogodilo prilikom posjeta Novom Sadu. Na njegovom automobilu netko je sprejom ispisao "Srbija" na ćirilici, a Ivan je incident prijavio policiji.

"I ja sam dobio suvenir, ovaj put u Novom Sadu. I ovaj put nije zajebancija, nego je ozbiljno. Stvarno moraš biti kreten i budala da ovako nešto napraviš. Ne mogu vjerovati. Ovo mi je žestoko diglo tlak. Ne znam je li netko prepoznao moj auto po videima, nemam pojma. Volio bih da je to, mržnje ne bi trebalo biti oko nas. Onog koji je to napravio smatram debilom. Ljudi, takve stvari vam ne trebaju. Niste me preplašili ako ste to pokušali. Znam da ovdje ima normalnih i dobrih ljudi. Za ovih dva posto budala, stvarno ne znam", ispričao je.

Nanizalo se više od 4000 komentara ispod objave.

- Javi se ako si u Novom Sadu još uvijek, popravit ću ti to besplatno, piši privatnu poruku - napisao mu je jedan građanin Novog Sada.

- Isto se to događa i srpskim tablicama kod vas... tako da ne vidim čemu drama... tko god ide odavde tamo ili od vas ovamo mora znati da postoji rizik - nadovezao se drugi.