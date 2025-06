'Imam seksomniju! Muž mi pati jer u snu hodam gola i željna...'

Britanka Lauren Spencer (51), majka dvoje djece, danju uživa u uobičajenim aktivnostima poput vrtlarenja, obiteljskim ručkovima ili kavama s prijateljicama. Noći su za nju, međutim, vrlo izazovne. Kako je objasnila Mirroru, ona pati od seksomnije, rijetkog poremećaja nekontrolirane požude u snu. U takvom stanju ona ima širom otvorene oči, ali zapravo spava, nesvjesna svojih napasnih nasrtaja na supruga Charlieja. Prema svjedočanstvu njenog supruga, njeno stanje se s vremenom pogoršava. On pokušava okrenuti stvari na šalu pa je naziva 'Duracell zečicom', ali Lauren je ozbiljno zabrinuta.

- Morali smo staviti lokot na vrata da ne izlazim po noći u potrazi za 'mladim mesom'. Ali ni to nije pomoglo, uspjela sam ga obiti. Suprug me onda skupi golu na ulici i pokrije prije nego se susjedi počnu buniti - opisuje Lauren.

Kaže i kako ispušta divlje, neartikulirane zvukove tijekom noći, a ujutro se baš ničeg ne sjeća.

Kaže kako su joj liječnici rekli da okidač za takvo stanje mogu biti stres, neuredno spavanje i konzumacija alkohola. U takvom mjesečarenju znala je i čistiti po kući usred noći i slati poruke ljudima. Lauren kaže da se ne bi mogla nositi s tim da nema njenog supruga, koji je pun razumijevanja.

- On mi pomaže humorom, počeli su me nazivati i 'gombie' (GILF+zombi). Možda utjecaj na sve ima moja podsvijest jer me na društvenim mrežama prate i mlađi muškarci koji me obasipaju komplimentima. Ipak, nikad ne bih mogla prevariti supruga - dodala je.

Kaže kako su ona i suprug razvili metode da je spriječe da izađe iz sobe kad su u hotelima.

- Stavimo sjedalicu pod kvaku, pa ako probam izaći, suprug čuje kad sjedalica padne - zaključila je.