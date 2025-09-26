Instagram zaoštrava! Umjetna inteligencija 'lovi' tinejdžere koji lažu o godinama. Evo kako

Uz malu pomoć umjetne inteligencije, Instagram pojačava nadzor kako bi osigurao da se tinejdžeri u Velikoj Britaniji pridržavaju pravila o dobnoj granici. Kako prenosi Daily Mail Online, popularna aplikacija u vlasništvu tvrtke Meta od ovog tjedna uvodi naprednu AI tehnologiju koja ima za cilj identificirati maloljetne korisnike koji su naveli lažan datum rođenja kako bi se predstavili kao punoljetni.

Nova tehnologija analizira fotografije korisnika i, na temelju mladolikih crta lica, može procijeniti pripada li profil osobi mlađoj od 18 godina. Ako sustav posumnja da je korisnik maloljetan, automatski će njegov profil prebaciti u takozvani "Račun za tinejdžere" (Teen Account), verziju aplikacije s postavkama prilagođenim mlađim korisnicima.

Iako će mnogi tinejdžeri ovu mjeru doživjeti kao nepotrebno ograničavanje, iz Instagrama poručuju da je ona uvedena isključivo za njihovu dobrobit. Riječ je o širem naporu da se platforma učini sigurnijim mjestom, gdje su djeca bolje zaštićena od online predatora, prevaranata i neprimjerenog sadržaja.

"Razumijevanje stvarne dobi korisnika na internetu predstavlja izazov za cijelu industriju", stoji u priopćenju Instagrama. "Nastavit ćemo ulagati napore kako bismo osigurali da tinejdžeri imaju online iskustvo koje je primjereno njihovoj dobi."

Instagram zahtijeva da svi korisnici imaju najmanje 13 godina kako bi kreirali profil. Oni u dobnoj skupini od 13 do 17 godina automatski se smještaju na posebnu verziju aplikacije s pojačanim sigurnosnim postavkama. Glavni cilj je smanjiti rizik od neželjenih interakcija i izloženosti štetnom sadržaju.

Problem nastaje kada mladi korisnici svjesno unesu lažan datum rođenja kako bi zaobišli ta ograničenja. Upravo tu nastupa nova AI tehnologija koja proaktivno pretražuje platformu u potrazi za takvim profilima.

Korisnik čiji je račun prebačen u "Teen Account" dobit će obavijest pod naslovom "Ažurirali smo vaše sigurnosne postavke". Pruža im se mogućnost pregleda odluke i ulaganja žalbe. Proces žalbe uključuje slanje video selfija, koji će provjeriti partnerska tvrtka za prepoznavanje lica Yoti, ili slanje preslike osobnog dokumenta.

Ova tehnologija već se uspješno koristi u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada se njezina primjena širi na Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu i Australiju.

Ova vrsta računa nameće stroga ograničenja koja uključuju:

Privatnost računa: Profili su automatski postavljeni kao privatni. Tinejdžeri moraju ručno odobriti svakog novog pratitelja, a njihov sadržaj je skriven od nepoznatih osoba.

Ograničenja u slanju poruka: Mogu primati poruke samo od osoba koje već prate, čime se smanjuje rizik od kontakta s online predatorima.

*Filtriranje sadržaja: Instagram ograničava vidljivost osjetljivog sadržaja u karticama "Explore" i "Reels". Filtri za skrivene riječi automatski uklanjaju uvredljive fraze iz komentara i zahtjeva za poruke.

Roditeljski nadzor: Roditelji imaju mogućnost pratiti s kime njihovo dijete komunicira, postaviti dnevne limite za korištenje aplikacije i blokirati pristup u određeno doba dana.

Jedan od ključnih elemenata novog sustava je jačanje alata za roditeljski nadzor. Roditelji mogu dobiti bolji uvid u online aktivnosti svog djeteta, uključujući vrste profila s kojima komuniciraju i vrijeme provedeno na aplikaciji. Za tinejdžere mlađe od 16 godina potrebna je suglasnost roditelja za ublažavanje bilo koje od ovih sigurnosnih postavki.

Iako tvrtka Meta, vlasnik Instagrama od 2012. godine, posljednjih godina uvodi pozitivne promjene, suočava se s neprestanim pozivima da svoje platforme učini još sigurnijima. Prošle je godine zabranila slanje poruka tinejdžerima od strane nepoznatih odraslih osoba te automatski počela skrivati sadržaj vezan uz samoozljeđivanje i poremećaje u prehrani.

Unatoč tome, neki stručnjaci smatraju da je i dobna granica od 13 godina preniska za korištenje društvenih mreža. Vivek Murthy, bivši glavni američki zdravstveni dužnosnik, upozorio je da društvene mreže u toj dobi predstavljaju rizik za "samopoštovanje i odnose mladih".

"Osobno, na temelju podataka koje sam vidio, vjerujem da je 13 godina prerano", izjavio je Murthy 2023. godine. "Iskrivljeno i često nerealno okruženje društvenih mreža šteti mnogoj djeci."

Uvođenje AI tehnologije za provjeru dobi predstavlja važan korak u zaštiti najmlađih, no debata o utjecaju društvenih mreža na mentalno zdravlje djece i ulozi roditelja u digitalnom odgoju ostaje otvorenija no ikad.