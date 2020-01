Internet pun memova: 'Mama ne plači', 'Jakov je izdržao'....

Nakon što je Zoran Milanović uvjerljivo pobijedio na izborima u nedjelju, sa 52,70 posto glasova više od Kolinde Grabar- Kitarović, internet su prepunile razne šale i došalice na temelju rezultata.

Foto: 24sata/facebook

Only one of them is truly happy. Can you guess who?!#izboriprh #croatia pic.twitter.com/urVaUFYGVw