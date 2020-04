Ismijavaju Bandića: Nisi odmah Zagrepčanin samo ako tu živiš!

Da se razumijemo, ako u šupak zatakneš cvijet i dalje je šupak, nije vaza. Isto tako, nisi odmah Zagrepčanin ako živiš u Zagrebu, a ako je pri tome Miki tvoj čovjek, onda se vraćamo na to da nisi vaza, ovo je tekst jedne od mnogobrojnih 'mema' koje kruže društvenim mrežama, a upućeni su gradonačelniku Zagreba.

Zagrepčani su sve manje naklonjeni Milanu Bandiću, pogotovo nakon potresa koji je zadesio metropolu i gradonačelnikovih javnih istupa koji nisu ulijevali povjerenje građanima da će im pomoći u najstresnijim trenucima. Prije koji tjedan, lupali su loncima, poklopcima i kuhačama u inat njemu.

Zagreb te zove, Pravo na grad i Zelena akcija pozvali su u ponedjeljak sve građane na još jedan prosvjed 17. travnja na svojim prozorima i balkonima protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za kojeg kažu da nije dorastao nositi se s kriznom situacijom.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Mediji mu nagovještaju konačni pad, nakon 20 godina vladavine, a on diplomatski i u svom prepoznatljivom stilu, u trećem licu jednine kaže:

- Građani će odlučiti. Demokracija je, svi imaju pravo na stav, tako je to u demokraciju. To nije savršen sustav, ali je najmanje loš, to moraju znati ljudi iz oporbe, ali i oni koji obnašaju dužnost. To je teže nego biti u oporbi. Ako ikad budu u prilici zamijeniti Milana Bandića, neka budu korektni. Mudar gradonačelnik, koji ponekad zna biti i Milan Bandić, prihvatit će svaki konstruktivan prijedlog. Kraj Milana Bandića neće tako brzo doći, o tome će odlučiti dragi Bog. I birači. Bog uzima najbolje, zato neće još uvijek mene - zaključio je Bandić u intervjuu za RTL.

I dok tako se čekaju lokalni izbori, nezadovoljstvo Zagrepčana zasad se najjasnije vidi na društvenim mrežama. Osnovana je i Facebook grupa 'Tražimo hitnu ostavku Milana Bandića' koja zasad broji više od 25.000 članova. Tamo dijele svoja neugodna iskustva sa, kako kažu, šerifom grada, i neumorno mu se ismijavaju.

Upravo zato, mi smo na jednom mjestu odlučili skupiti najbrutalnije 'fore' građana na na račun nedodirljivog gradonačelnika. 'Ako mu već ništa ne možemo, možemo se s njim sprdati do mile volje', rekao je jedan Zagrepčanin u grupi.