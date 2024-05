'Sijamske smo blizanke, ali ja sam lezbijka, sestra voli dečke. Evo zašto smo se odrekle seksa'

Zovemo se Mia i Lia. Zapravo, ne zovemo se tako, ali prava imena su nam slična tim imenima. Imamo 19 godina i sijamske smo blizanke. Spojene smo u abdomenu, imamo dva mozga, dva srca, dvije jetre... Ali dijelimo jednu vaginu. No jednu privlače muškarci, a drugu žene, započele su objavu na Redditu korisnice pod imenom Mia_n_Lia i pozvale sve da ih upitaju što god žele...

U objavi, koja je u kratkom roku postala viralna, objasnile su kako su prošle više teških operacija, kako svaka imaju po jednu ruku i nogu koje mogu kontrolirati, kako znaju voziti automobil, ali kako je jedna od njih, Mia, ipak ima bolju kontrolu rukom te je ona ta koja tipka, vozi...

Cure se predstavljaju kao studentice, jedna studira geografiju, druga književnost, rade kao čistačice da popune budžet i za to primaju dvije plaće.

Potom su pisale o svojoj seksualnosti.

- Ja, Mia, sam lezbijka, dok je Lia hetero. Imala sam djevojku donedavno, ali prekinule smo kad sam upisala fakultet. Lia je imala vezu na daljinu s jednim dečkom dok je bila mlađa. Možete nas pitati što želite - poručuju dame, koje ovako žele skinuti stigmu sa sijamskih blizanaca/blizanki i njihovih života.

- Imate li tajni jedna od druge? Što za vas znači privatnost? Što je s masturbacijom? - odmah je 'izbombardirao' jedan korisnik Reddita.

- Naravno da imamo tajne jedna od druge! A privatnost je komplicirana... Čak i osoba s 1000 prijatelja se može osjećati usamljeno, a netko tko ima samo jednu osobu u svojem životu ne mora biti usamljen - napisala je Mia i dodala da ima i prednosti u tome što je sijamska blizanka.

- Ako sam tužna uvijek mogu stisnuti sestrinu ruku i ona je tu - poručila je.

A komentirala je i pitanje o masturbiranju.

- Nije da je osjećaj bio kao da je incest, ali... Zamislite da vas netko stalno dira po ramenu. I tako neprestano. To bi vam bilo vrlo iritantno, zar ne? Takav je osjećaj kad Lia dodirne našu vaginu, kao da vam netko 'remeti' tijelo - piše Mia.

Otkrile su i kako se često ne slažu. Primjerice, na posljednjim izborima jedna je glasala za desnu opciju, druga za lijevu.

- Što je sa seksom? - upitao je jedan korisnik Reddita, a Mia je odgovorila.

- Bilo je momaka koji su zainteresirani, ali mene to, kao lezbijku, naravno, ne zanima - poručila je i dodala:

- Kad se Lia osjeća 'uzbuđeno', tj. seksualno, onda i ja to osjetim. Isto vrijedi i za obrnut slučaj - napisala je.

Otkrila je i zašto su se odrekle seksa.

- I ja i ona imamo seksualni nagon, obje smo osjetile uzbuđenje, ali u tinejdžerskim godinama smo se dogovorile kako neće biti seksa. To bi bilo jako neugodno za nas, a postoji i rizik od trudnoće koja bi nas vjerojatno ubila. Ja sam ljubila, grlila i mazila se sa svojom partnericom, ali to je to. Masturbacije smo se odrekle jer je bilo neugodno. Radile smo to u prošlosti - napisala je Mia.

Komentirala je i orgazme.

- Iskusile smo ih. Ali ako se časne mogu odreći seksa i seksualnih nagona, možemo i mi. Jednostavno je neugodno, zamislite da vas netko nepoznat dira dolje - kazala je.

Korisnicima internet foruma otkrila je i da bi smrt jedne značila i brzu smrt druge sestre. Djevojke danima odgovaraju na pitanja, a pristiglo ih je na stotine...