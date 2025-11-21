Izazvala raspravu, susjedov pas joj stalno mokri pred vratima: 'Obitelj kaže da pretjerujem'

Žena je potražila savjet na internetu nakon što je postala frustrirana jer pas iz susjedstva uporno obavlja nuždu na njezinom trijemu, a njezina obitelj smatra da je ona ta koja stvara problem.

Ona i njezin dečko nedavno su se uselili u, kako kaže, "divnu kuću u nizu u lijepom kvartu". Priznala je da su imali veliku sreću s cijenom te zbog toga nije željela stvarati probleme odmah nakon useljenja. No, situacija s nemarnim susjedom postala je neizdrživa, o čemu piše i PEOPLE.com.

U početku, problem se činio zanemarivim. "Svakog jutra susjedov pas (koji živi dvije kuće dalje) dođe bez povodca i pomokri se na moj trijem", napisala je u svojoj objavi na Redditu. Dodala je kako joj isprva nije smetalo jer je pas mokrio "po nekom osušenom grmlju koje se nalazilo na kamenjaru".

Međutim, stvari su brzo eskalirale nakon što su radnici zaduženi za održavanje uklonili to suho raslinje. Žena objašnjava: "Od tada, pas je počeo mokriti izravno na moja ulazna vrata i otirač za cipele."

Kada se jednog dana vratila kući i pronašla otirač natopljen osušenim urinom, shvatila je da se neugodnog mirisa ne može riješiti. "Na kraju sam ga morala baciti", požalila se, dodavši kako je bila posebno frustrirana jer se radilo o "stvarno slatkom otiraču".

Pokušavajući zaboraviti na incident, kupila je novi. No, njezina frustracija samo je porasla kada je sljedećeg jutra provjerila snimku nadzorne kamere i "vidjela da je pas ponovno mokrio po novom otiraču".

Osim same neugodnosti i troška, žena je postala zabrinuta i za sigurnost svojih kućnih ljubimaca. Opisala je kako je jednog dana, kada je otvorila vrata kako bi njezine mačke malo pogledale van, susjedov pas "dotrčao i preplašio ih". Kaže kako je imala sreće što je "uspjela zatvoriti vrata prije nego što je pas ušao", no cijeli ju je događaj ostavio vrlo uznemirenom.

Unatoč svemu, oklijevala je suočiti se sa susjedom. "Stvarno mrzim prigovarati i uvijek to pokušavam izbjeći", priznala je, objašnjavajući kako ne želi "ništa pokvariti" u onome što je do sada bio miran početak života u novom domu. Ipak, osjećala je da nije pošteno da njezin susjed nastavlja puštati psa da slobodno luta i uništava njezinu imovinu.

Obitelj ju je nazvala 'Karen'

Njezina obitelj i dečko, međutim, nisu dijelili njezino mišljenje. Prema njezinim riječima, "nazvali su me 'Karen' i rekli da ću ja biti 'ona grozna susjeda' jer pokušavam nekome određivati gdje njegov pas smije mokriti".

Ta osuda ju je ostavila u sukobu sa samom sobom, iako je smatrala da je njezin zahtjev sasvim razuman. "Osobno, mislim da je razumno pokucati čovjeku na vrata i lijepo ga zamoliti da spriječi svog psa da mokri po mojim stvarima", napisala je.

U svojoj objavi upitala je korisnike Reddita bi li pogriješila ako zamoli susjeda "da prestane puštati psa da mokri po njezinom trijemu". Mnogi komentatori brzo su stali na njezinu stranu, slažući se da je nedopustivo puštati psa da obavlja nuždu po tuđim stvarima.

Jedna je osoba napisala: "Nisi ti kriva. Pošalji e-mail svom stanodavcu s priloženom snimkom i zamoli ga da poduzme odgovarajuće mjere. Pas ti stvara troškove i plaši životinje. Ne moraš biti fina oko toga."

Drugi je korisnik predložio izravniji pristup, savjetujući joj da "bude vani kako bi otjerala psa i možda porazgovarala s vlasnikom". Komentator se čak našalio da, ako se ništa ne promijeni, "skuplja svoj urin u boce i tijekom noći ga izlije po njegovim ulaznim vratima, pa da i on ujutro ima popišan otirač".