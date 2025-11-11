Ja sam Ariel. Pas koji spašava pse. Nisam jedini. Ima nas još

Conana, Snipera, Ariela i Bruta život nije mazio. Ti veliki psi, za neke strašni, dlakavi i slinavi, za druge pak 60 kilograma ljubavi, imali su priliku spasiti živote drugim psima. Oni su darivatelji krvi bez kojih hitne operacije na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu ne bi bile moguće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Priča o psima koji doniraju krv | Video: 24sata/pixsell

Trenutačna adresa im je Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba, poznatije kao Dumovec. Datumi dolaska su im različiti, no nitko od njih još uvijek nije pronašao svoju obitelj, svoj trajni dom. No ti, neki mlađi, neki stariji i zdravi psi, imali su krv koja se podudarala za spas drugih životinja. Svaki pas od nabrojanih svoje je crveno zlato dao dva puta.

- Tijekom godine dobijemo desetak zahtjeva za doniranjem krvi, kako vlasnika drugih pasa, tako i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Krv obično trebaju za neke teže operacije i stanja kao što su odstranjivanje tumora, amputacija noge, prometne nezgode i piroplazmoza, opasna zarazna bolest koju prenose krpelji i koja napada crvene krvne stanice - ispričao nam je Jozo Galić, jedan od veterinara koji se u Skloništu brine o napuštenim životinjama.

Naime, psi imaju više krvnih grupa nego ljudi. Radi se o više od 12 različitih krvnih grupa, ali se u praksi najčešće koristi osam glavnih po sistemu DEA (Dog Erythrocyte Antigen). Najvažnija krvna grupa kod pasa je DEA 1.1. Psi koji su DEA 1.1 negativni, smatraju se 'univerzalnim darivateljima', dok su DEA 1.1 pozitivni općenito najčešće rasprostranjeni. Nju ima oko 40 do 60 posto pasa, ovisno od rase.

Protokol je, priča, jednostavan. Ako imaju podudarnog darivatelja, psa transportiraju na Veterinarski fakultet, gdje mu vade krv. S obzirom na to da veliki psi imaju između pet i šest litara krvi, mogu donirati između 450 mililitara i pola litre krvi.

- Nakon toga obavezno im se daju infuzija i posebna hrana za oporavak - kaže Galić.

Ljudi čijim je psima spašen život, jako su zahvalni.

- Zovu nas i pitaju kako se mogu odužiti, što mogu kupiti psima. Uvijek im kažemo kako ne treba ništa, no oni svejedno dođu, kupe opremu za pse ili vreće hrane - kaže veterinar.

Iako su veći psi poslušni, zaigrani pa i mazni, željni pažnje i druženja, trenerica pasa iz Dumovca, Marija Ferenček, kaže kako se oni teže udomljavaju.

- Conan je pronašao dom doslovno na jedan dan, prije nego što je vraćen u Azil. Sniper je također neko vrijeme bio u obitelji, no ljudi su ga vratili jer su stariji i nisu mogli brinuti o njemu - priča Ferenček.

Sa psima se druži cijeli dan, što pokazuje i njihovo radosno skakanje i guranje glave. Slušaju naredbe i znaju da ubrzo slijedi poslastica.

- Ariel je drag pas u tipu doge koja nije baš popularna. Dosta je vezan za ljude, teško se od njih razdvaja i ne voli biti sam. Divan je pas i treba nekoga tko će mu pojasniti da je OK ako vas malo nema, ali da zna da ćete se vratiti - kaže trenerica.