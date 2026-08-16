Ja sam Glo, rođena atletičarka: Trebam nekog jako strpljivog!

Bok! Ja sam Glo, rođena atletičarka, puna energije i uvijek spremna za novu avanturu! Imam oko 6,5 godina i 27 kilograma, a iza mene nije baš najljepše životno razdoblje - živjela sam u neadekvatnim uvjetima s još desetak pasa. Sada je vrijeme da otkrijem kako izgleda život u kojem imam svoj dom, svoje ljude i dovoljno prostora za trčanje i igru.

Obožavam kretanje, istraživanje i različite zadatke, pa bih bila idealna prijateljica nekome tko voli aktivan život i ima vremena posvetiti se radu sa mnom. Hodanje na povodcu još me pomalo "zeza", ali brzo učim. Doduše, morat ćete pripaziti da povodac prije toga ne odlučim sažvakati!

Foto: Azil Dumovec

U meni se krije i pravi lovački duh. Kad ugledam pčelu, muhu, pticu, mačku ili neku drugu malu životinju, sva moja pažnja odmah odlazi prema potencijalnom "plijenu". Zato trebam odgovornog i strpljivog čovjeka koji će razumjeti moj karakter i pomoći mi da svoju silnu energiju usmjerim na prave stvari.

Nakon svega što sam prošla, spremna sam za novo poglavlje. Treba mi aktivan dom, puno kretanja, malo strpljenja i netko tko će mi pokazati koliko lijep može biti život voljenog psa.

Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr