Jeste li magnet za komarce? Znanstvenici imaju odgovor zašto neke ljude 'grizu' više

Ako se redovito osjećate kao da ste jedina meta komaraca u društvu, dok vaši prijatelji prolaze bez ijednog uboda, znanost možda ima objašnjenje zašto ste baš vi na meti. Prema pisanju LADbiblea, iako većina pretpostavlja da je svaka osoba potencijalna meta, čini se da su ovi dosadni insekti puno izbirljiviji nego što smo mislili.

Godine istraživanja pokazale su da komarci ne grizu bilo koga. Zapravo, ovi leteći napasnici pažljivo biraju svoje žrtve, zbog čega neki od nas mogu uživati u ljetnim večerima bezbrižno, dok su drugi prekriveni crvenim oteklinama koje svrbe. Osim što su iritantni, ubodi komaraca mogu biti i opasni jer prenose razne bolesti.

Profesor entomologije Jonathan F. Day otkrio je svoju teoriju o tome zašto su neki ljudi jednostavno privlačniji komarcima. Prema njemu, jedan od ključnih faktora je količina ugljikovog dioksida (CO2) koju izdišete.

"Količina CO2 koju proizvodite ovisi o vašem metabolizmu, genetici i drugim faktorima. Što više CO2 ispuštate, to ste privlačniji ovim člankonošcima", objasnio je Day.

Još jedan kemijski spoj koji vas može označiti kao metu je mliječna kiselina, ista ona koja uzrokuje grčeve u mišićima nakon vježbanja.

Profesor Day također ističe da je važno i kako ste odjeveni. Komarci će vjerojatno ciljati ljude koji nose tamnu odjeću jer ih tako lakše uočavaju u odnosu na horizont.

"Ako nosite tamnu odjeću, više ćete se isticati i time privući više komaraca, dok će oni u svijetloj odjeći biti manje uočljivi", dodao je.

Tjelesna toplina je još jedan "iznimno važan taktilni znak" za komarce u potrazi za savršenom metom. Drugi stručnjaci dodaju da su osobe koje vježbaju, piju alkohol, trudnice ili osobe s prekomjernom tjelesnom težinom također glavne mete.

Osim svih navedenih faktora, postoji još jedna osobina koja je navodno vrlo privlačna komarcima - vaša krvna grupa. Znanstvenici sumnjaju da komarci mogu osjetiti različite antigene prisutne na površini crvenih krvnih stanica, ovisno o vašoj krvnoj grupi.

Ti antigeni, poznati i kao proteini, kod nekih se ljudi mogu "izlučivati" kroz tjelesne tekućine poput sline ili suza. Kako navodi Healthline, osobe s krvnom grupom O izlučuju H antigen, koji je prethodnik A i B antigena.

Očigledno, ovo je komarcima vrlo primamljivo. Brojne studije sugeriraju da su upravo osobe s krvnom grupom O najčešće na meti ovih insekata.

Istraživanje provedeno 1974. godine otkrilo je da su "komarci preferencijalno birali domaćine krvne grupe O".

Studija iz 2004. godine potvrdila je ovu teoriju, zaključivši da su "ispitanici s krvnom grupom O privukli više komaraca" od bilo koje druge krvne grupe.

U daljnjem istraživanju 2019. godine, znanstvenici su ponovno utvrdili da je "najveća sklonost primijećena prema krvnoj grupi O" kada su postavili hranilice napunjene različitim tipovima krvi.

Ipak, priča nije tako jednostavna...

Čini se da osobe s krvnom grupom O jednostavno nemaju sreće, no važno je napomenuti da i mnogi drugi čimbenici igraju ulogu.

Farmaceutska tvrtka Pfizer napominje da je "pitanje preferiraju li komarci određenu krvnu grupu kontroverzno". Oni objašnjavaju: "Zasebna istraživanja pokazuju da su laboratorijski podaci potaknuli mnogo nagađanja, ali znanost je proturječna. Umjesto toga, istraživači navode da vjerojatnost da budete 'magnet za komarce' više ovisi o mirisima kože i mikrobioti nego o krvnoj grupi."

Dakle, iako krvna grupa O može igrati ulogu, čini se da je privlačnost komarcima složena kombinacija genetike, metabolizma, odjeće, pa čak i jedinstvenog mirisa vaše kože.