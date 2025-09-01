Obavijesti

Skandal u Keniji: Turist snimljen kako slonu ulijeva pivo u surlu, pokrenuli su istragu. 'Strašno!'

Skandal u Keniji: Turist snimljen kako slonu ulijeva pivo u surlu, pokrenuli su istragu. 'Strašno!'
Glasnogovornik Kenijske službe za divlje životinje (KWS), Paul Udoto, također je potvrdio da je agencija pokrenula istragu o cijelom slučaju...

Pokrenuto je nekoliko istraga nakon što je španjolski državljanin u Keniji objavio videozapise na kojima se vidi kako ulijeva pivo u surlu slona, što je izazvalo lavinu bijesa na društvenim mrežama. Prema izvještaju BBC-a, incident se dogodio u privatnom rezervatu za divlje životinje, a vlasti su ozbiljno shvatile ovaj čin nepoštivanja prirode.

Muškarac je snimljen u rezervatu kako pije lokalno pivo Tusker, nakon čega ostatak iz limenke daje slonu. "Samo Tusker s prijateljem s kljovama", napisao je u opisu jednog od videa objavljenog na Instagramu. Nakon žestokih kritika kenijske javnosti u komentarima, objava je ubrzo izbrisana s njegovog profila.

Analizom snimke potvrđena je njezina autentičnost. Krajolik i prepoznatljivi slon mužjak upućivali su na to da je video snimljen u rezervatu Ol Jogi Conservancy u središnjoj kenijskoj pokrajini Laikipia.

Uprava rezervata Ol Jogi naknadno je potvrdila da se incident dogodio prošle godine u njihovom privatnom utočištu za divlje životinje. U priopćenju su naveli kako je takvo ponašanje "neprihvatljivo, opasno i u potpunosti protivno našim vrijednostima".

Jedan od zaposlenika, predstavljen samo kao Frank, ranije je izjavio da je šokiran ponašanjem gosta čiji identitet još nije bio poznat. "Ovo se nikada nije smjelo dogoditi. Mi smo organizacija za zaštitu prirode i ne možemo dopustiti takve stvari. Ne dopuštamo ljudima čak ni da se približavaju slonovima", naglasio je.

Glasnogovornik Kenijske službe za divlje životinje (KWS), Paul Udoto, također je potvrdio da je agencija pokrenula istragu o cijelom slučaju.

Muškarac koji stoji iza incidenta na društvenim mrežama ne koristi svoje pravo ime, već varijacije nadimka "Skydive_Kenya". U drugom videu, objavljenom u utorak, viđen je kako hrani dva slona mrkvama, nakon čega izgovara: "Vrijeme je za pivo."

Njegove objave privukle su stotine kritičkih komentara, a neki su korisnici čak pozivali na njegovu deportaciju prije nego što su videozapisi uklonjeni.

Slon kojem je dano pivo je Bupa, prijateljski raspoložen mužjak čije fotografije posjetitelji često dijele. Bupa je spašen tijekom masovnog odstrela slonova u Zimbabveu 1989. godine i doveden je u rezervat kada je imao osam godina. "On je ambasador zaštite prirode o kojem naš tim pomno brine", stoji u izjavi utočišta.

Isti muškarac, koji se na TikToku opisuje kao "ovisnik o adrenalinu", objavio je i video u kojem u obližnjem rezervatu Ol Pejeta Conservancy hrani nosoroga. "Prekršio je i naša pravila jer nije smio dirati nosoroge. Oni nisu kućni ljubimci", izjavio je Dylan Habil iz Ol Pejete.

Kenijska biologinja i stručnjakinja za zaštitu slonova, dr. Winnie Kiiru, opisala je ponašanje turista kao "nesretno", ističući da je ugrozio i vlastiti život i život slona. "Oko 95% slonova u Keniji je divlje i pogrešno je objavama na društvenim mrežama stvarati dojam da im se možete približiti i hraniti ih", rekla je.

Ovaj incident dogodio se samo tjedan dana nakon što je grupa turista snimljena kako blokira migraciju gnuova u kenijskom nacionalnom rezervatu Maasai Mara. Snimka koja je postala viralna prikazuje posjetitelje kako izlaze iz safari vozila i tjeraju životinje u rijeku punu krokodila, što je također izazvalo zgražanje javnosti.

Kao odgovor na te događaje, ministarstvo turizma i divljih životinja najavilo je stroža pravila, naloživši turoperatorima da osiguraju poštivanje propisa parka, uključujući obvezu da posjetitelji ostanu u vozilima. Obećali su i poboljšanje signalizacije te intenzivniju edukaciju posjetitelja o sigurnosnim pravilima.

