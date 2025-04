Jeste li pali na foru za 1. april? Ispuni anketu i osvoji Oranž na mjesec dana! Nije prvi april...

Prvi je travnja, dan za šale, dan kad ne treba baš vjerovati svemu što pročitate i vidite. Kao što je i inače običaj, na 'vlak' šala uključile su se mnoge poznate kompanije, domaće i strane, danas je dan kad se malo puštaju kočnice... Pa ako niste, pročitajte sve o suspenziji Gattusa i Cannavara. Talijanski treneri zamjerili su se hrvatskim nogometnim vlastima svojim nedavnim istupima... Ali to nije sve. Krenimo u pregled šala za 1. travnja i usput ispunite našu anketu. Najbržih 150 dobiva mjesec dana Oranž! Bez zezancije.

- Predstavljamo ti balzam za usne s okusom Dukat čokoladnog mlijeka! Reci bye bye ispucanim usnama i hello neodoljivom čokoladnom okusu i hidrataciji koja traje satima - objavila je ekipa iz Dukata...

Naravno, potvrdili su da je riječ o prvotravanjskoj šali, ali uz maleni dodatak:

- Ali ozbiljno, možda bismo stvarno trebali napraviti ovo...

INA je objavila da će predstaviti svoj parfem...

Franck najavljuje kombinaciju kave i čokolade...

Melem i Kraš tvrde da njihov proizvod kojeg su danas najavili nije šala. Ideja kombinacije s kiki bombonima mnogima se dopala...

- Ponukan brojnim ponudama košarkaških klubova diljem Europe, a koje sam morao odbiti zbog gradonačelničke funkcije, odlučio sam pokrenuti svoju liniju sportskih čarapa - objavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević...

A tu su i deve iz zagrebačkog ZOO-a koje su krenule u šetnji, uz vesele zvuke novog hita Nives Celzijus...

+- Neobičan prizor na Maksimirskoj cesti! Naše su se deve jutros prošetale do specijalizirane veterinarske ambulante na Ravnicama. Putem se orio veliki domaći hit ! Na veterinarski pregled deve je vodio timaritelj koji se o njima svakodnevno brine, pa su se cijelim putem osjećale sigurno. Gdje god je bilo moguće, hodale su po zemlji, a gdje nije, bile su na kolniku. Sa zanimanjem su promatrale tramvaje i automobile. Najviše su ih dekoncentrirali dostavljači na motociklima i biciklima jer su se iz većine dostavnih kutija širili mirisi egzotične hrane. Deve je timaritelj tijekom šetnje zabavljao pjesmom. One trenutačno najviše vole čuti „Je, bo'me, je!“ Prima Banda i Nives Celzijus. Ta pjesma koja je danima na vrhu YouTube trendinga u Hrvatskoj, devama je na prvu ušla u uho. Na neke pak pjesme one uopće ne reagiraju, a na neke čak i pljuju. Upravo zbog toga je odlučeno da se deve odvedu na poseban pregled. Otorinolaringolog za životinje utvrdio je da svatko ima pravo na svoj glazbeni ukus, pa i deve - našalili su se u objavi iz zagrebačkog ZOO-a...

A Podravka i Linolada objavili su kako su postavili najslađi automat u gradu!

- Najslađi automat u gradu je stigao. Lino Lada 24/7 znači samo jedno - uživanje u omiljenom okus bilo kada - našalila se ova ekipa...

Pripremili su i Fini-mini noodles, s okusom čokolade... Nekima se ova ideja za proizvod dosta dopala te traže da od šale postane stvarni proizvod...

Konzum je objavio kako predstavljaju Bešušne proizvode - tihe grickalice!

Karlovačko je danas objavilo kako predstavljaju revoluciju u pivarstvu, instant pivo...

Ikea se također pridružila šalama. Njihova australska podružnica objavila je kao su sagradili trgovinu dugačku čak dva kilometra! U Australiji prostor nije problem, ionako ga ima na pretek...

"Onda se barem ne bi mogao izgubiti kao inače", našalio se jedan pratitelj...

A Aldi u Škotskoj predstavio je novo piće. Samo 80 penija za limenku škotske vode iz slavine!

Ekipa iz London Eyea našalila se kako kreću na svjetsku turneju...

Brewdog je najavio kako su proizvelo prvo vruće pivo... "Idealno je za sve one koji mrze držati hladne limenke"; poručuju iz kompanije...

Proizvođač nakita Tatty Devine objavio je kako su proizveli nakit kojeg možete jesti!

Tim Hortons predstavio je svoj posebni sendvič. Komad pohane piletine između krafni!

Kompanija Dole Sunshine objavila je da uskoro puštaju u prodaju jaja s okusom ananasa...