SUSPENDIRANI! Cannavaro i Gattuso kažnjeni jer su vrijeđali Jeličića: 'Ne blatite legendu!'

Kako ekskluzivno doznaju 24sata, malo iza ponoći 1. travnja u Zagrebu je završio izvanredni sastanak sudačke komisije Hrvatskog nogometnog saveza s drastičnim posljedicama: Treneri Hajduka i Dinama Gennaro Gattuso i Fabio Cannavaro suspendirani su do kraja sezone zbog uvreda koje su uputili stručnom komentatoru utakmica HNL-a Jošku Jeličiću!

- Dana prvog travnja 2025. godine sudačka komisija HNS-a odlučila je, ne navodeći puni identitet aktera zbog zaštite osobnih podataka, kako se G.G. (r. 1978. u Cosenzi s boravištem u Klisu) te F. C. (r. 1973. u Napulju) izriče kazna u trajanju od devet (9) utakmica zabrane vođenja kluba u bilo kojem rangu natjecanja hrvatskog nogometa zbog iznimno bezobraznog ophođenja prema J.J. (r. 1971. u Solinu). Naime, utvrđeno je kako je tijekom dužeg perioda vremena J.J. bio izložen brutalnim verbalnim napadima od strane G. G. na njemu nepoznatom jeziku pred televizijskim kamerama te da je pritom G.G. koristio i kažiprst desne ruke. Komisija je također utvrdila kako je F. C. podmuklo uvrijedio J. J. u intervjuu danom većem broju tiskovina i digitalnih publikacija nazvavši ga 'onim s televizije'. Nadalje, utvrđeno je kako J. J. prema važećim propisima HNS-a uživa status 'legende hrvatskog nogometa' s jednom (1) utakmicom za nacionalnu A-vrstu te shodno tome ima pravo govoriti što hoće i vrijeđati koga god hoće pred kamerama jer uživa tzv. 'vatreni imunitet'. Osumnjičene G. G. i F. C. pritom ne amnestira što nisu znali za taj propis - stoji u priopćenju HNS-a u kojem se zaključuje kako odluka o suspenziji stupa na snagu odmah s rokom žalbe od dva mjeseca.

- Dosta je bilo da stranci dolaze u hrvatski nogomet i ne pokazuju poštovanje prema hrvatskim zaslužnicima - izjavio je šef sudačke komisije HNS-a Bertrand Layec.

Za komentar smo odmah nazvali prvookrivljenog Gennara Gattusa koji nas je pristojno poslao u neku stvar jer ga zovemo iza ponoći.

- #&%!!! *%=@^?!! - rekao nam je kratko Gattuso.

Cannavaro nije bio dostupan jer je trenutačno zauzet faceliftingom. Na društvenim mrežama odmah nakon objave odluke oglasili su se navijači Hajduka i Dinama.

- Fala k***u, sad će Hajduk proigrati! Diallo na tribinu, Trajkovski unutra! - napisao je jedan simpatizer 'bilih'.

- Odlazi, CannaPREVARO! Slijep si pored zdravih očiju, Pero Bombardero (Bočkaj, op. a) možda napokon dobije šansu - samo je jedan od komentara na stranicama Dinama.

Kako doznajemo, klubovi su odmah krenuli u potragu za trenerima koji će sezonu izgurati do kraja. Najbliže klupi Hajduka je Boro Primorac, jer je doslovno najbliži, budući da je svaki dan na stadionu. Modri novog trenera traže u trokutu Ilija Lončarević-Ante Čačić-Jurgen Klopp.