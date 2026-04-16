JEZIVA ISPOVIJEST Nizozemku bivši natjerao da njegovo ime istetovira 250 puta po tijelu

Joke, 52-godišnja Nizozemka, iznijela je teške optužbe na račun bivšeg partnera, tvrdeći da ju je tijekom njihove veze prisilio da njegovo ime, inicijale i ponižavajuće poruke istetovira čak 250 puta po cijelom tijelu i licu. Kako navodi, između 2020. i 2021. godine bila je izložena višesatnim, ponavljanim tetoviranjima, koja je muškarac navodno izvodio uz pomoć jeftinog uređaja kupljenog preko interneta. Tvrdi da je gotovo 90 posto njezina tijela prekriveno crnom tintom, uključujući i vrlo osjetljiva područja poput lica. - Na meni su bile riječi poput 'vlasništvo'. Osjećala sam se kao predmet, ne kao osoba - ispričala je, dodajući da su tetovaže često rađene na mjestima za koja je bivši partner sumnjao da ih je netko drugi dodirivao.

Muškarac, s druge strane, odbacuje sve optužbe i tvrdi da su sve tetovaže nastale uz njezin pristanak tijekom njihove veze.

Nakon prekida, žena je odlučila sve prijaviti policiji, no, kako tvrdi, slučaj nije dobio epilog. Protiv bivšeg partnera nisu podignute optužnice.

U njezinu priču uključio se i Andy Han, osnivač nizozemske organizacije Stichting Spijt van Tattoo, koji joj već godinama pomaže ukloniti tetovaže. On ističe kako je pravni problem u tome što osumnjičeni tvrdi da je sve bilo dobrovoljno.

- Svaka razumna osoba zna da netko ne bi svojevoljno dao tetovirati područja oko oka, nosa ili uha - rekao je Han.

- Vlasti nisu mogle postupati jer je bilo teško pravno dokazati prisilu. On tvrdi da je pristala, i tu nastaje problem - dodao je.

Han je otkrio i u kakvom je stanju bila kada mu se prvi put obratila. - Bila je u vrlo lošem psihičkom i fizičkom stanju, borila se s ovisnošću o alkoholu i drogama. Sve to povezujemo s traumom koju je prošla - kazao je.

Kako bi joj pomogli, pokrenuta je humanitarna akcija za financiranje skupog procesa uklanjanja tetovaža, koji bi mogao premašiti 25.000 funti. Donacije su već premašile očekivanja, a prikupljeno je više od 26.000 funti.

Žena je već prošla niz tretmana, a rezultati su vidljivi – lice joj je sada potpuno očišćeno od tinte. Unatoč bolnim zahvatima, ne odustaje.

- Osoba koja je duboko povrijeđena može se ponovno podići. Ako sam ja uspjela krenuti dalje, može svatko - poručila je.

Dodala je i kako želi pomoći drugima: 'Ako ostane novca, želim da pomogne ženama koje su prošle slično. Nitko ne bi trebao prolaziti kroz ovakvo iskustvo sam.'