Jeziva Vangina proročanstva: 'Nove bolesti rušit će ljude po ulicama. Voda postaje nepitka'

"Kad opasni umovi dođu u posjed moći i razarajućeg oružja, rat postaje neizbježan", prema usmenoj predaji naglašavala je slijepa bugarska proročica Baba Vanga.

O njezinim navodnim sposobnostima da vidi daleko u budućnost, i danas se raspravlja. Neki su sigurni kako je u svojim proročanstvima vidjela i nuklearnu katastrofu u Černobilu.

- Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini približava se crna bol - prognozirala je Vanga.

Černobilsku tragediju, smatraju oni koji vjeruju u proročanstva, vidio je i Nostradamus, koji je navodno zapisao:

''Na sjevernoj medvjeđoj ravnici izgrađen

kotao na ražnju što infekciju širi,

zlokoban za ljude i biljke – pokriven će biti

Dimu iz dimnjaka ni vode se neće skriti''

Nuklearna katastrofa samo je jadan od znakova, smatrala je Vanga, koji pokazuju kako su ljudi sami sebi najveći neprijatelji.

- Ljudi ne surađuju s prirodom, nego kao da neprestano rade protiv nje. Zbog toga, nagovijestila je Vanga prije smrti, očekuju nas velike katastrofe - priroda će raditi protiv nas. Svijet očekuju potresi, požari, poplave, dodala je Vanga.

- Ljudi će hodati bosi i goli, živjeti bez hrane, goriva i svjetla – rekla je Vanga 1995. godine.

Upozorila je Vanga i da će doći dan, vjerojatno prouzročen ljudskim faktorom, kada će neke biljke nestati s lica zemlje, a voda će biti vrjednija od zlata. Za sve će biti kriv čovjek, ponavljala je Vanga.

- Zagađenjem će zbog nas samih voda postati nepitka, a nepoznate bolesti rušit će ljude na cesti - kazala je Vanga i dodala:

- Pazite, uskoro će nam doći nove, do sada nepoznate bolesti. Čak i oni koji nikad nisu bolovali, razboljet će se...

'Nevina krv bit će prolivena...'

- Strava! Strava! Braća Amerikanci past će nakon što ih napadnu čelične ptice, vukovi će zavijati u grmlju, nevina krv bit će prolivena - prema legendama je viknula preznojavajući se 1989. Vanga

Neki su sigurni kako je zapravo vidjela udar aviona u 'Blizance' u New Yorku.

Blizanci su srušeni, i to u vrijeme mandata predsjednika Georgea Busha, čije prezime u prijevodu znači grm.

- To potvrđuje da je Vanga vidjela taj događaj . Zato je spomenula grm - govore oni koji su proučavali Vangina proročanstva i koji u njih vjeruju.

Nostradamus je također, govore određeni 'stručnjaci', bio na tragu da otkrije američku katastrofu. U ovom citatu Nostradamus govori o velikom gradu Novog svijeta, grada koji leži na 45 stupnjeva zemljopisne širine. Neki smatraju da ovo može biti samo New York:

“Nebo će gorjeti na četrdeset pet stupnjeva.

Vatra će novom velikom gradu prići.

Vatrom će uništiti njihov grad,

srce opako i hladno,

krv će se liti,

milosti ni za koga.”