Jeziva životinja snimljena je u Zagrebu: Meksikanci bi rekli da je to mitsko biće chupacabra...

Društvenim mrežama, proširila se fotografija neobične životinje snimljene u Zagrebu, a kako je potvrdio i Damir Skok iz zagrebačkg ZOO-a, radi se o bolesnoj lisici koja pati od šuge.

Bolesnu lisicu, u nekoliko navrata vidjela je Zagrepčanka Lidija Kovačić te ju je u jednom trenu odlučila i fotografirati na parkiralištu na Žitnjaku.

- U prvi mah sam se baš uplašila jer izgledala je kao iz horor filma, ali to je bio samo prvi mah. Čim sam primijetila da je bolesna, prišla sam joj, ali ne preblizu. Mislila sam najprije da je to pas, ali me samo pogledala onako nezainteresirsno i laganim hodom pobjegla između cijevi. Imala je čudne zjenice, a po ostatku krzna sam shvatila da bi mogla biti lisica - rekla nam je čitateljica Lidija Kovačić.

Skok: Postavili smo lovke, još je nismo ulovili

Foto: Čitatelj 24sata

- Postavili smo lovke na tom području odmah nakon što nam je javljeno. Obilazimo ih nekoliko puta dnevno, ali za sada nismo imali sreće. Istina, uhvatila nam se jedna životinja u lovku, ali ne ova lija, nego mačka. Nastavit ćemo s pokušajima da je ulovimo. To je sve što možemo napraviti. Pošto je životinja u stanju u kojem je, trebalo bi biti lako uloviti je. Ako ju uspijemo uloviti, ima šanse za preživljavanjem. Nadam se da će to biti čim prije i da ćemo je početi liječiti, rekao nam je Damir Skok, ravnatelj ZOO Zagreb.

On vjeruje da lisica ima šanse za oporavak, no očito je da se šuga proširila po cijelom tijelu.

- Lisica je stvarno u lošem zdravstvenom stanju, ali ovo nije neuobičajeno. U devetom mjesecu smo također ulovili dvije mlade lisice koje su se oporavile. Čekamo proljeće da ih pustimo, rekao je Skok.

Naglasio je da lisice sa šugom nisu opasne za ljude jer tu bolest izaziva nametnika koja ne ugrožava ljude i ne radi se o zoonozi.

Zbog viđenja životinja nalik na ovu nesretnu liju, u Srednjoj Americi zaživio je mit o čudovištu chupacabri. Dugo već ljudi u ruralnim krajevima te regije vjeruju da postoji noćno biće koje siše krv stoci, ubija pse i mačke, masakrira krave i konje.

No, nedvojbeno je dokazano da su na svim snimkama takvog bića- od Meksika do Portorika ili Teksasa- zapravo bili kojoti oboljeli od šuge ili demodikoze. Zna se da je u pasa uzročnik te bolesti grinja Demodex canis koja živi u dlačnim folikulima. Kada životinji padne imunitet, grinja se proširi, korijen dlake se upali i mogu nastati vrlo teška stanja. Bolest je obično ograničena samo na neke dijelove kože, ali se može proširiti i po većim površinama tijela. Prenosi se najčešće neonatalnim kontaktom, ali su za nastanak bolesti važni predisponirajući čimbenici: slabija kondicija, virusne infekcije, te dob. Grinje se tako razmnože zbog pada imuniteta da uz opadanje dlake uzrokuju i snažan svrab te upalu kože.