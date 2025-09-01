Još jedna naivka! Žena (66) prodala dom jer je mislila da je u vezi sa zvijezdom sapunice...

Žena iz Kalifornije ostala je bez svog doma nakon što je postala žrtva sofisticirane prevare. Prevarant je koristio umjetnu inteligenciju kako bi je uvjerio da je u romantičnoj vezi s poznatim glumcem iz popularne sapunice, izvještava Daily Mail Online.

Abigail Ruvalcaba (66) bila je uvjerena da je u listopadu 2023. godine preko Facebooka upoznala i započela vezu sa Steveom Burtonom, glumcem iz serije "General Hospital". Komunikacija se odvijala putem video poruka, no snimke koje je dobivala bile su vješto izrađene 'deepfake' snimke koje je prevarant stvorio koristeći Burtonov glas i lik.

"Mislila sam da sam zaljubljena. Mislila sam da ćemo imati lijep zajednički život", izjavila je Ruvalcaba za lokalnu televiziju KTLA. "Čak i sada, meni to izgleda stvarno. Ne znam ništa o umjetnoj inteligenciji."

Prevarant je otišao toliko daleko da je iskoristio video u kojem pravi Steve Burton upozorava svoje obožavatelje da im nikada ne bi tražio novac. Manipulirao je snimkom kako bi prevario Abigail.

"Zdravo, Abigail. Jako te volim, draga. Morao sam snimiti ovaj video kako bih te usrećio, ljubavi moja", glasila je poruka u lažiranoj snimci koju je objavio KABC.

Ubrzo nakon toga, prevarant je počeo tražiti novac. Abigail mu je poslala više od 81.000 dolara u gotovini, putem čekova, Zellea i Bitcoina.

Kako je prevara odmicala, Ruvalcaba je nagovorena da proda obiteljski stan za 350.000 dolara. U jednoj od poruka prevarantu je napisala: "Sjećam se da si predložio da prodam ovo mjesto. Rekla sam ne. Sada me nije briga."

Prevarant joj je odgovorio: "Ako će nam prodaja stana dati novi početak i dovesti nas tamo gdje oboje želimo biti, onda te podržavam."

Njezina kći Vivian izjavila je za KTLA: "Sve se dogodilo tako brzo, u manje od tri tjedna. Prodaja doma je bila gotova. Bilo je gotovo."

Vivian je objasnila da je njezina majka bila laka meta jer se bori s mentalnim problemima i pati od teškog bipolarnog poremećaja. "Svađala se sa mnom, govoreći: 'Ne, kako mi možeš reći da je ovo AI ako zvuči kao on? To je njegovo lice, to je njegov glas, gledam ga stalno na televiziji'", prepričala je Vivian.

Kći očajnički pokušava vratiti dom

Nakon što je otkrila prevaru, Vivian je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi pomogla obitelji da povrati svoj dom. Navela je da je na hipoteci ostalo samo 45.000 dolara kada je prevarant nagovorio njezinu majku da proda stan nekretninskoj tvrtki daleko ispod tržišne vrijednosti.

"Kada sam otkrila prevaru u veljači 2024., odmah sam kontaktirala sve uključene, priložila punomoć i dostavila tri liječnička pisma koja potvrđuju da moja majka nije bila sposobna donositi takve odluke", napisala je Vivian na stranici za prikupljanje sredstava.

Nekretninska tvrtka je u međuvremenu preprodala stan novom vlasniku, koji im je ponudio da ga otkupe za 100.000 dolara više od cijene koju su platili.

Sam glumac Steve Burton izjavio je za KTLA da je čuo za stotine obožavatelja koji su bili žrtve sličnih prevara te je na društvenim mrežama više puta upozorio da nikada ne bi tražio novac od svojih pratitelja. "Koliko ja znam, stotine ljudi su izgubile novac", rekao je Burton. "Kao prvo, ne treba mi vaš novac. Nikada ne bih tražio novac. Tužno je vidjeti uništene ljude koji su vjerovali da su godinama bili u vezi sa mnom."