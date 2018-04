'Kad stavimo dijelove leševa u naša usta, postajemo nevidljivi'

U Bibliji je zapisano, Ezekiel 37 dolina suhih kostiju, 'njihov duh nudiš Bogu da uz molitvu okaju svoje grijehe. Duh tog tijela bit će tvoj čuvar ako mu ponudiš molitvu. Zaštitit će i tvoj dom i obitelj. Ako im ne ponudiš molitvu, oni će te dovesti u opasnost, izjavio je Angelito 'Rambo' Oreta, duhovni vođa filipinskog kulta Haring Bakal, odnosno Željezni kralj.

Kult je nedavno priznao da pljačkaju grobove kako bi se domogli ljudskih dijelova tijela, tvrdeći da će im posmrtni ostaci dati supermoći, te učiniti nevidljivima ako ih budu držali u ustima. Plaćaju pljačkašima grobova da im nabavljaju dijelove tijela koje onda koriste u svojim opskurnim ceremonijama, piše Daily Mail.

Oreta je objasnio da sljedbenici kulta dijelove ljudskih ostataka nose oko pojasa ili stavljaju u usta jer će ih to sakriti od tuđih pogleda.

Oreta, koji svoju 'amajliju' nosi danju i noću, tvrdi da im njihove bizarne amajlije daju dodatnu moć njihovim udarcima kada se bore protiv neprijatelja.

