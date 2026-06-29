KAKAV HIT Drski majmun ukrao turistu mobitel na Baliju: Snimio je urnebesne selfije!

Britanski turist na odmoru na Baliju ispričao je nevjerojatan trenutak kada mu je drski majmun oteo mobitel iz ruke, pobjegao s njim i napravio čitav niz selfija i videozapisa. Ono što je mladić kasnije pronašao u galeriji svog uređaja postalo je pravi internetski hit.

Devetnaestogodišnji Oliver Lloyd iz Shropshirea bio je na odmoru u Indoneziji kada je postao žrtva spretnog lopova. On i njegova djevojka posjećivali su veličanstveni hram Uluwatu, tradicionalni indonezijski hram uklesan u stijenu litice u mjestu Pecatu na južnoj Kuti. Ovo vizualno zadivljujuće religijsko mjesto poznato je po velikoj populaciji dugorepih makakija koji se vole družiti s turistima, ponekad i malo previše prisno, piše Daily Star.

Tinejdžer iz Telforda ispričao je kako je fotografirao majmune kako bi poslao slike prijateljima kada je postao meta malenog kradljivca.

​- Fotografirao sam majmune da pošaljem prijateljima. Spustio sam mobitel na sekundu prema džepu i čuo djevojku kako viče moje ime. Oteo mi je mobitel ravno iz ruke - ispričao je.

Primat je zatim nestao u okolnoj šumi koja se nalazi na samom rubu litica Uluwatua, ostavivši Olivera i njegovu djevojku s gotovo nemogućim zadatkom: pronaći pravog majmuna među stotinama drugih uz pomoć čuvara hrama.

​- Nestao je u šumi, a majmuna je bilo posvuda - rekao je devetnaestogodišnjak. Srećom, par je na mobitelu Oliverove djevojke imao instaliranu aplikaciju za praćenje Life360, pomoću koje su uspjeli locirati uređaj. Nakon što su ga pronašli, čuvar hrama hrabro se uputio u šikaru kako bi pronašao drskog krivca među bučnom skupinom majmuna, probijajući se kroz nestabilno kamenje i opasne dijelove terena.

Foto: X (Twitter)

Čuvar je, na sreću, uspio sigurno vratiti uređaj. Nakon što je cijela drama završila, Oliver je ispričao kako se njegova djevojka našalila o tome što je majmun mogao raditi dok je bio u bijegu.

​- Zamisli da su majmuni snimili selfije na tvom mobitelu - prepričao je njezine riječi. Njezin komentar potaknuo ga je da provjeri galeriju, a ono što je pronašao bilo je pravo komično blago. Nestašni majmun nije samo uspio snimiti niz selfija, već i poduži video.

​- Pogledao sam kameru i vidio da je snimio čitav video i napravio selfije. Bilo je nevjerojatno - rekao je, dodavši da je među njima bilo i nekoliko provokativnijih snimki.

​- U kadru su mu i bradavice - dodao je zapanjeni turist.

Ovaj incident, kako piše Daily Star, nije usamljen slučaj. Majmuni na Baliju, posebno dugorepi makakiji u turističkim središtima poput hrama Uluwatu i Šume majmuna u Ubudu, poznati su po svojoj inteligenciji i navici krađe predmeta od turista. Često otimaju sunčane naočale, nakit i mobitele kako bi ih kasnije zamijenili za hranu.

Iako su simpatični, ovi majmuni mogu predstavljati i opasnost. Mještani ih smatraju čuvarima hramova, a vjeruje se da njihova prisutnost tjera zle duhove. Međutim, njihova odvažnost u krađi predmeta ponekad može dovesti do agresivnog ponašanja. Turistima se savjetuje da ne diraju majmune i ne dopuštaju im da se penju po njima.