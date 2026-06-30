Mnogi ljudi tek sada otkrivaju skriveno značenje logotipa Tesle

Prepoznatljivi Teslin logotip nije samo stilizirano slovo "T", već zapravo predstavlja nešto puno domišljatije. Iako je brend Elona Muska poznat diljem svijeta, pravo značenje logotipa za mnoge ostaje zagonetka, a ovih je dana ponovno u središtu pozornosti na društvenim mrežama, gdje mnogi tek sada otkrivaju njegovu pravu simboliku, prenosi Mirror. Tijekom godina pojavile su se brojne teorije o Teslinom znaku. Uspoređivali su ga sa svime, od pijuka i mačjeg nosa pa do intrauterine uloške (IUD). Sam Musk se na društvenim mrežama našalio na račun usporedbe s mačjim nosom, no istina je znatno povezanija s tehnologijom koja pokreće tvrtku.

Što zapravo predstavlja Teslin logo?

Interes je ponovno potaknut na Redditu, gdje je jedan korisnik postavio pitanje: "Osim očitog 'T', što predstavlja Teslin logo? Čuo sam da nalikuje na određeni dio motora?".

Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Iako slovo T očito upućuje na ime tvrtke, ono ima i dodatno značenje. Znak je dizajniran tako da predstavlja presjek električnog motora, što je prije nekoliko godina potvrdio i sam Musk. Glavni dio slova "T" simbolizira jedan od polova koji izlaze iz rotora motora, dok luk koji se nalazi iznad njega predstavlja dio statora.

Jedan je korisnik na Redditu točno teoretizirao: "Najizglednija teorija koju sam pročitao jest da je to dio presjeka indukcijskog motora".

Povijest i evolucija dizajna

Logotip je 2004. godine dizajnirao RO Studio, kreativna agencija iz New Jerseyja, koja je također osmislila i logotip za Muskovu drugu poznatu tvrtku, SpaceX. Zanimljivo je da i taj logotip ima skriveno značenje - stilizirano slovo "X" predstavlja putanju rakete.

U svojim počecima, Teslin "T" bio je smješten unutar srebrnog, metalnog štita. Taj je odabir bio namjeran kako bi se oponašali amblemi tradicionalnih automobilskih marki poput Porschea ili Lamborghinija. Time su dizajneri željeli projicirati osjećaj sigurnosti, pouzdanosti i luksuza kupcima koji su u to vrijeme bili vrlo skeptični prema električnim vozilima.

Međutim, tvrtka se 2017. godine odlučila za minimalistički redizajn. Kada je Tesla iz svog imena izbacila riječ "Motors", odbacila je i štit. Logotip je pojednostavljen na samostalno slovo "T", koje se najčešće prikazuje u energičnoj crvenoj, elegantnoj srebrnoj ili čistoj crnoj boji. Ovaj čišći i plošniji dizajn savršeno se uklopio u moderne trendove digitalnog dizajna i odražavao je zaokret brenda od tradicionalnog proizvođača automobila prema futurističkom tehnološkom inovatoru.

Mnogi pretpostavljaju da je Elon Musk osnovao Teslu, no to nije točno. Tvrtku su službeno registrirali kao Tesla Motors prvog srpnja 2003. godine dva inženjera i poduzetnika: Martin Eberhard i Marc Tarpenning. Imenovali su je po Nikoli Tesli, slavnom izumitelju i pioniru izmjenične struje iz 19. stoljeća.

Elon Musk pridružio se tvrtki nedugo nakon osnivanja, u veljači 2004. godine, predvodeći prvi krug financiranja s ogromnom investicijom. Postao je predsjednik upravnog odbora, a na kraju je 2008. preuzeo i ulogu izvršnog direktora.

Osnovna strategija Tesle oduvijek je bila prvo proizvoditi skupa vozila u malim serijama kako bi se financirao razvoj cjenovno pristupačnijih automobila za masovnu proizvodnju. Njihov prvi automobil bio je luksuzni sportski automobil visokih performansi, stvoren da dokaže kako električna vozila ne moraju biti spora, teška ili dosadna.

Tesla je 2012. godine započela s isporukama svoje vodeće limuzine, Modela S, a osam godina kasnije postala je najvrjedniji proizvođač automobila na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji. Do 2017. Tesla je preuzela SolarCity i snažno se proširila na tržište pohrane energije s proizvodima kao što je Powerwall, a 2023. u proizvodnju je ušao i futuristički Cybertruck od nehrđajućeg čelika.