Zvijezda filmova za odrasle otkriva najbizarnije zahtjeve: Od pazuha i gaženja do sluzi...

Zeena Valvona, zvijezda platforme za odrasle Babestation, nakon gotovo šest godina rada čula je i vidjela gotovo sve. U nedavnom istupu podijelila je neke od najneobičnijih zahtjeva koje dobiva od svojih gledatelja, a koji sežu od obožavanja pazuha i stopala do fantazija o gaženju automobila i polijevanju ljigavim smjesama.

Zeena ističe kako je s vremenom prestala biti šokirana specifičnim zahtjevima te da ju je umjesto toga počela fascinirati psihološka pozadina koja stoji iza ljudskih fantazija. U razgovoru za Option One Podcast, 24-godišnja manekenka, koju na Instagramu pod imenom @zeena_valvona prati više od 17.000 ljudi, otkrila je da često razmišlja o tome kako se razvijaju neobične seksualne sklonosti.

​- Volim razmišljati o psihologiji, na primjer, kako si uopće razvio ovaj fetiš? Ponekad ih to i pitam - rekla je.

Nakon toliko godina u industriji, tvrdi da je vrlo malo toga može iznenaditi. Umjesto zgražanja, postala je znatiželjna i želi razumjeti zašto ljude privlače određene, često neuobičajene stvari. Kaže kako je naučila da gotovo nema granica onome što ljudi mogu smatrati privlačnim te da je daleko više zanima razumijevanje tih interesa nego njihovo ismijavanje.

​- Uvijek se pitam kako su došli do toga - dodala je. Među zahtjevima koji je najviše intrigiraju nalazi se fetiš na pazuhe. Zeena kaže kako se često pita o porijeklu te fascinacije.

Foto: Instagram/zeena_valvona

​- Često pomislim: 'Zašto te toliko pale pazusi?'. Mislim da je to, kao ženi, nešto što većinu vremena skrivaš - pojasnila je svoje viđenje. Još jedan redovit zahtjev gledatelja Babestationa je fetiš na stopala, koji je postao gotovo sinonim za platformu. Prema njenim riječima, iako se na prvu čini kao lak zadatak, ispunjavanje takvih želja može biti fizički naporno.

​- Pogotovo na Babestationu, dobivam puno zahtjeva vezanih za stopala. Znala sam se šaliti da je to lak posao, ali zapravo je to vježba za trbušnjake, sjediti ondje i mahati nogama - ispričala je. Zeena vjeruje da bi mogao postojati psihološki razlog zašto su stopala i dalje jedan od najpopularnijih fetiša. Smatra da, slično kao i s pazusima, privlačnost leži u tabuu i činjenici da su stopala uglavnom skriveni dio tijela.

​- To je skrivena stvar. Možda fetiš na stopala kod mnogih ljudi proizlazi upravo iz toga, iz tabua koji ga okružuje - smatra ona. Ipak, stopala su daleko od jedinog neobičnog zahtjeva. Jedan gledatelj čak je platio za prilagođeni videozapis usredotočen na mrežaste čarape i japanke, zahtjev za koji Zeena priznaje da ga nikada prije nije dobila. U razgovoru objavljenom u Daily Staru, priznala je da je i za nju to bilo nešto novo.

Foto: Instagram/zeena_valvona

Jedan od neobičnijih zahtjeva poznat je kao "giantess" sadržaj, u kojem se pametnim kutovima kamere stvara iluzija da je ona ogromna žena koja se nadvija nad minijaturnim automobilima prije nego što ih zgnječi pod nogama.

​- Postoji još jedna stvar koju muškarci vole - krupni plan vaših stopala kako gaze male automobile. To je takozvani 'giantess' sadržaj. Pomalo je niša, ali je također vrlo popularan - otkrila je. Još jedan iznenađujući zahtjev uključuje sadržaj s "gungeom", gdje se izvođači polijevaju jarko obojanom ljigavom smjesom. Iako joj to ne predstavlja osobni užitak, spremna je ispuniti želju za odgovarajuću naknadu.

Foto: Instagram/zeena_valvona

​- Osobno ne uživam u tome. Ali učinit ću to za novac - priznala je. Vezivanje (bondage) također je redovit zahtjev gledatelja i pretplatnika, iako zvijezda kaže da je to jedna od fizički najzahtjevnijih vrsta sadržaja koje stvara.

​- Volim raditi scene vezivanja, ali to je naporno za tijelo, pogotovo što ekstremnije žele da to izvedete - zaključila je.

*uz korištenje AI-ja