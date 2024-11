Kakav hit! Pogledajte reakciju bebe na pjesmu Harryja Stylesa

Predivna snimka dječačića koji se oduševio kad je čuo pjesmu Harryja Stylesa osvojila je TikTok, a u samo par dana je postala pravi hit sa više od 1,3 milijuna pregleda.

Rowenova majka Mackenzie Block (26) ispričala je za Good Morning America kako je ona pravi Stylesov obožavatelj i da je u trudnoći svom tromjesečnom sinčiću često puštala njegovu glazbu, ali i da nije očekivala baš ovakvu reakciju sina.

- Slušala sam YouTube i došao je Harry Styles. Gledala sam ga i pomislila 'pa on poznaje Harryja' - ispričala je i dodala kako se nada da će sin jednog dana biti njezin koncertni suputnik. Dodala je i kako je sin osim na 'Late Night Talking' slično reagirao i na hit 'As It Was' te 'Adore You'.