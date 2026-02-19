Obavijesti

Viral

Komentari 0
JAVILO SE JOŠ DJELATNIKA

'Kao medicinska sestra vidjela sam bezbroj ljudi kako umire - svi na samrti govore istu stvar'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Kao medicinska sestra vidjela sam bezbroj ljudi kako umire - svi na samrti govore istu stvar'
Foto: canva ilustracija

Iako je njezino otkriće nekima teško prihvatiti, drugi medicinski stručnjaci potvrdili su njezine tvrdnje u komentarima ispod objave...

Admiral

Medicinska sestra s odjela intenzivne njege podijelila je točne riječi koje, prema njezinom iskustvu, svi pacijenti izgovore neposredno prije smrti, a njezino je otkriće mnoge ostavilo bez teksta. Kirstie Roberts (29) provela je posljednje četiri godine pomažući pacijentima u njihovim posljednjim trenucima i uočila je nešto što opisuje kao "duhovnu promjenu" u posljednjih nekoliko sati života osobe, piše The Mirror. 

OBJAVA 'ZAPALILA' DRUŠTVENE MREŽE FOTO Slučajno snimila fotku dok joj je mobitel bio u džepu. Sad je hit: 'Kako je ovo moguće?!'
FOTO Slučajno snimila fotku dok joj je mobitel bio u džepu. Sad je hit: 'Kako je ovo moguće?!'

Kirstie tvrdi da svi pacijenti koji izgovore ove riječi umiru nedugo nakon toga, gotovo kao da znaju da je njihov odlazak neizbježan. 

​- Uvijek kažu: 'Možete li, molim vas, reći mojoj obitelji da ih volim?', 'Ne osjećam se dobro' i 'Znam da ću umrijeti' - rekla je.

Kirstie se pita kako pacijenti znaju da im se bliži kraj, čak i kada medicinski pokazatelji ne upućuju na to.

​- Ali kako znaju? Događa se promjena, duhovna promjena, koju nitko ne može objasniti. Njihovi vitalni znakovi mogu biti stabilni, stanje im može biti potpuno isto kao kad su primljeni. Ne postoji ništa inherentno opasno što vrišti 'Ovo će ih ubiti' - objasnila je.

Unatoč svom četverogodišnjem iskustvu, još uvijek nije pronašla medicinsko objašnjenje zašto pacijenti znaju da će umrijeti. Navodi da bez obzira na količinu lijekova ili broj obavljenih testova, osoba koja izgovori te riječi obično premine ubrzo nakon toga.

ICE ICE BABY VIDEO Agent ICE-a se 'rasuo' na ledu u Minneapolisu: Snimka postala viralni hit usred nereda
VIDEO Agent ICE-a se 'rasuo' na ledu u Minneapolisu: Snimka postala viralni hit usred nereda

​- Nikada ne postane lakše nositi se s iskustvom umiranja pacijenata. Provodimo puno vremena brinući se za pacijente i gradeći odnose s njima i njihovim obiteljima. S vremenom naučite prihvatiti da je to velik dio naše stvarnosti u ovom okruženju i naučimo se nositi s tim znajući da je posao koji smo obavili dovoljan - poručila je.

Iako je njezino otkriće nekima teško prihvatiti, drugi medicinski stručnjaci potvrdili su njezine tvrdnje u komentarima ispod objave.

​- Kao bivša medicinska sestra u hospiciju, u pravu je - napisala je jedna korisnica.

​- Uvijek znaju - komentirala je druga.

​- Kolegica medicinska sestra, mogu potvrditi. Amen sestro - dodala je treća.

​- Moj ujak je znao, iako su mu vitalni znakovi bili dobri - stoji u još jednom komentaru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovu ljepoticu prati 6,5 milijuna ljudi! Kod nje nema cenzure: 'Ignoriram slinavce'
VRUĆEEE

FOTO Ovu ljepoticu prati 6,5 milijuna ljudi! Kod nje nema cenzure: 'Ignoriram slinavce'

U svijetu u kojem su društvene mreže prozor u karijeru, Danielley Ayala (31) iskoristila je svoju priliku i postala jedno od najpoznatijih lica Instagrama...
Više od pola gostiju nije im se pojavilo na svadbi: Plakali smo! Upali smo u dug od 26.000 €!
PA SE TI ŽENI...

Više od pola gostiju nije im se pojavilo na svadbi: Plakali smo! Upali smo u dug od 26.000 €!

Njihova je tuga bila tolika da su odlučili otkazati veći dio planirane proslave, što su i opisali u objavi koja je dirnula milijune ljudi...
FOTO Tetovažama prekrila cijelo tijelo. Evo kako je izgledala prije: 'Stalno mi nude brak...'
BRITANSKA INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Tetovažama prekrila cijelo tijelo. Evo kako je izgledala prije: 'Stalno mi nude brak...'

Britanka Bethany Moore pretvorila je vlastito tijelo u platno. Nakon deset godina i oko 45.000 funti potrošenih na tetovaže, danas je gotovo potpuno prekrivena tintom, a na društvenim mrežama svakodnevno prima bračne ponude.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026