'Kao medicinska sestra vidjela sam bezbroj ljudi kako umire - svi na samrti govore istu stvar'

Medicinska sestra s odjela intenzivne njege podijelila je točne riječi koje, prema njezinom iskustvu, svi pacijenti izgovore neposredno prije smrti, a njezino je otkriće mnoge ostavilo bez teksta. Kirstie Roberts (29) provela je posljednje četiri godine pomažući pacijentima u njihovim posljednjim trenucima i uočila je nešto što opisuje kao "duhovnu promjenu" u posljednjih nekoliko sati života osobe, piše The Mirror.

Kirstie tvrdi da svi pacijenti koji izgovore ove riječi umiru nedugo nakon toga, gotovo kao da znaju da je njihov odlazak neizbježan.

​- Uvijek kažu: 'Možete li, molim vas, reći mojoj obitelji da ih volim?', 'Ne osjećam se dobro' i 'Znam da ću umrijeti' - rekla je.

Kirstie se pita kako pacijenti znaju da im se bliži kraj, čak i kada medicinski pokazatelji ne upućuju na to.

​- Ali kako znaju? Događa se promjena, duhovna promjena, koju nitko ne može objasniti. Njihovi vitalni znakovi mogu biti stabilni, stanje im može biti potpuno isto kao kad su primljeni. Ne postoji ništa inherentno opasno što vrišti 'Ovo će ih ubiti' - objasnila je.

Unatoč svom četverogodišnjem iskustvu, još uvijek nije pronašla medicinsko objašnjenje zašto pacijenti znaju da će umrijeti. Navodi da bez obzira na količinu lijekova ili broj obavljenih testova, osoba koja izgovori te riječi obično premine ubrzo nakon toga.

​- Nikada ne postane lakše nositi se s iskustvom umiranja pacijenata. Provodimo puno vremena brinući se za pacijente i gradeći odnose s njima i njihovim obiteljima. S vremenom naučite prihvatiti da je to velik dio naše stvarnosti u ovom okruženju i naučimo se nositi s tim znajući da je posao koji smo obavili dovoljan - poručila je.

Iako je njezino otkriće nekima teško prihvatiti, drugi medicinski stručnjaci potvrdili su njezine tvrdnje u komentarima ispod objave.

​- Kao bivša medicinska sestra u hospiciju, u pravu je - napisala je jedna korisnica.

​- Uvijek znaju - komentirala je druga.

​- Kolegica medicinska sestra, mogu potvrditi. Amen sestro - dodala je treća.

​- Moj ujak je znao, iako su mu vitalni znakovi bili dobri - stoji u još jednom komentaru.