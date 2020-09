'Klub u Slovenskoj - jedini koji Stožer nije mogao zatvoriti. Možda Seve pjeva baš o njemu'

Možda je rano reći, ali zasad o Kovačevićevom 'tajnom klubu' postoji više pitanja, jako je malo odgovora, a s obzirom na umiješanost celebrityja A liste hrvatske političke scene, mnogima se čini da odgovora niti neće biti

<p>Dobrodošao u klub, sjedi, udobno se smjesti. Prevarenih ima svud, zar to nisu dobre vijesti? Dobrodošao u klub, oko za oko, zub za zub, možda Seve pjeva upravo o Kovačevićevom klubu u Slovenskoj 9. koji je ovih dana 'place to be' političke elite. Više se nikog ne pita gdje je bio '91' već je li bio u Klubu. A ako nije bio, papak.</p><p>Da vam iskreno kažemo, javnost baš i nije začuđena postojanjem tajnog mjesta za sastajanje, više činjenicom da se o tome počelo javno pričati.</p><p>'Koliko se dugo politička krema sastajala na tajnim lokacijama, i sad se odjednom sazna za jednu od njih i svi se javljaju da su bili ili možda bili tamo', komentar je jednog od naših čitatelja. Isti je konstatirao i da bi sada mnogi koji nisu bili tamo najradije rekli da su pohodili Klub, ali neće jer shvaćaju da je bolje da ih se ne povezuje s kontroverznim 'kafićem' koji nije bio niti prijavljen kao kafić.</p><p>Možda je rano reći, ali zasad o Kovačevićevom 'tajnom klubu' postoji više pitanja, jako je malo odgovora, a s obzirom na umiješanost celebrityja A liste hrvatske političke scene u cijelu priču, mnogima se čini da odgovora niti neće biti.</p><h2>'I drugi kradu pa i ti kradeš da vidiš kako je to'</h2><p>'Odjednom se pojavio nekakav klub u koji su svi išli, kako kaže Butković, valjda po principu: 'kud svi Turci, tud i mali Mujo'. Zar se nitko od njih pitao čiji je - Kovačevićev, Janafov, Zavičajni?', u čudu je drugi čitatelj.</p><p>Najviše su branili supruga bivše predsjednice Jakova Kitarovića koji je među prvima priznao da je bio u Klubu, ali da nije vidio ništa sumnjivo, a kamoli primopredaju mita. 'Jakov ipak nije izdržao', bio je samo jedan kratki, ali slatki komentar našeg čitatelja.</p><p>Bivšeg člana uprave Janaf-a Jakšu Marasovića i njegovu rečenicu 'Ako sam i bio tamo na Martinje, popio sam jedan gemišt i otišao kući', apsolutno nitko od naših čitatelja nije shvatio ozbiljno, komentirajući kako će sada kod svih bliskih Kovačeviću nastupiti kolektivna amnezija. 'I ovaj je nabacio jednog klasičnog Modrića', još je jedan od komentara.</p><p>'Ne sjeća se nakon pola čaše gemišta? A sjeća se pola čaše? Sjeća se i nekoliko kvadrata prizemlja i nekoliko kvadrata podruma? Dajte ljudi, ne budite smiješni, nitko nije tako naivan, pa ni narod', upozorio je naš čitatelj.</p><h2>'Pa više vas ima po tim privatnim klubovima nego na sjednici Vlade'</h2><p>Neki smatraju da je 'najveći krivac onaj koji je najglasniji i koji okrivljuje druge ljude'. Da se razumijemo, misle na predsjednika Milanovića. Ne smatraju niti da je premijer sasvim nevin ovdje.</p><p>'Ti si te ljude odabrao, i ti si jedini glavni i odgovorni ako se te ljude uhvati u kriminalnim ili nemoralnim radnjama', bijesan je naš čitatelj, nakon što je jučer izašla vijest da je premijer zaista pitao svoje ministre jesu li bili u Klubu, a trojica su dignula ruku.</p><h2>'Klub slijepih, gluhih i mutavih. Kako nam je kraj bliži, tako farsa biva veća, dekadentnija i perverznija. Podsjeća na stari Rim'</h2><p>Jedan od posljednjih koji je potvrdio da je bio u Kovačevićevom klubu bio je bivši predsjednik RH Stjepan Mesić. Kvaka je u tome što se ne sjeća kada, što mu opraštamo, ipak je čovjek u Manolićevim godinama.</p><p>'Ne sjećam se kada sam bio u Klubu, možda je to bilo usred korone. No, ako si na distanci, sve je u redu, a mi smo bili na distanci', rekao je Mesić danas.</p><h2>'Nema zabrane ni u vrijeme lockdowna'</h2><p>'Odlično, znači lockdown vrijedi samo za neke, ne i za političare. Nije li možda Mesić u rizičnoj skupini? A ovom klubu Stožer nije mogao zabraniti rad?', bili su samo neki od komentara na Mesićevu izjavu. </p><p>'Zbog vas i vaših mjera sam ostao bez posla... Godinama sam pošteno radio, a vi ste živjeli kao lordovi na račun naših davanja? Sada ljudi zbog korone ne rade, dobivaju otkaze, a vi se gostite u neprijavljenom klubu?! Bahati ste i bez ikakvih moralnih načela... sramite se', bijesan je još jedan čitatelj.</p><p>'Svi na šanku piju, nitko ne kuca račune, a frend mi dobio otkaz prije tri godine jer je imao 11 kn viška u novčaniku pa mu gazda platio kaznu. Po tome su svi u tom klubu krimosi jer nitko nije prijavio niti tražio račun', komentirao je jedan čitatelj očitu farsu koja se tamo odvijala, dok je druga čitateljica samo rezignirano napisala:</p><p>'Policija je utvrdila kako se svi oni redovito nalaze u 'Klubu', Kovačevićevom prostoru za sastanke i druženje. Ova rečenica nam je sve rekla, ali sve'.</p><p>I 'zakucala' je.</p>