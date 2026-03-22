Koji vam je najdraži vic o Chuck Norrisu! Pišite u komentare

Foto: Profimedia

Chuck Norris nije umro, samo je odlučio istražiti zagrobni život i uvesti red, jedna je od naslovnica objavljena povodom smrti Chuck Norrisa. Koji je na naslovnici 24sata bio - dvaput

Umro je Chuck Norris. Legendarni majstor borilačkih vještina i glumac. Imao je 86 godina. Osim filmske i televizijske karijere, Norris je postao i globalni fenomen, gdje su vicevi u kojima je bio glavni lik dodatno učvrstili njegov status u pop kulturi. U tom su duhu i mnogi svjetski mediji prenijeli vijest o njegovoj smrti:
"Smrt se bojala reći Chucku Norrisu da je njegovo vrijeme isteklo" ili "Chuck Norris nije umro, samo je odlučio istražiti zagrobni život i uvesti red".

Chuck je bio i na naslovnici 24sata. Onoliko puta koliko je uspio brojati do vječnosti. Dvaput. 

Foto: 24sata

Prvi put još tamo 2009. uoči izbora lokalnih šerifa. Drugi put, nažalost, nakon što je umro. 
Odnosno odlučio otići na drugi svijet.

Foto: 24sata

Vicevi o njemu nikad neće umrijeti. Od onog da je pobijedio zid u tenisu, zatvorio vrata koja se okreću, da radi snjegovića od kiše i da ne treba wifi, jer internet dolazi njemu. Od straha.

Jedanput je instalirao Windowse bez restartanja, izgradio je kuću u kojoj se rodio, obrisao je koš za smeće na desktopu i gledao je 3d filma bez naočala.

Google je dugo imao foru da ako napišete Chuck Norris u Searchu, izašla bi vam poruka: Google won't search for Chuck Norris because it knows you don't find Chuck Norris, he 
finds you.

Koja je vama najbolja fora o Chuck Norrisu? PIŠITE NAM U KOMENTARE!

FOTO Brazilska ljepotica želi kontroverznu operaciju. Dat će 18.000 eura: 'Svi me osuđuju'
'VRAĆAM SAMOPOUZDANJE'

FOTO Brazilska ljepotica želi kontroverznu operaciju. Dat će 18.000 eura: 'Svi me osuđuju'

'Iako liječnici upozoravaju na ovu ekstremnu operaciju, odlučna sam u tome', ispričala je Ravena za medije...
FOTO Čuvala je zatvorenike, sad traži dečka: Želim mišićavog, odanog, mora biti obdaren...
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Čuvala je zatvorenike, sad traži dečka: Želim mišićavog, odanog, mora biti obdaren...

Muškarci koji žele biti u vezi sa mnom moraju dobro zarađivati, moraju biti odani, sviđaju mi se dečki s mišićima, a bitno mi je i da su obdareni. Treba mi netko tko može zadovoljiti moje potrebe, poručuje australska influencerica Alicia Davis...
KVIZ Mega izazov je spreman! Tko može prepoznati sve ove zastave? Rijetki će pogoditi sve
ODIGRAJTE I ZABAVITE SE

KVIZ Mega izazov je spreman! Tko može prepoznati sve ove zastave? Rijetki će pogoditi sve

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki imate zastavu neke države, na vama je da prepoznate koje, na idućoj fotki vas čeka odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...

