Koji vam je najdraži vic o Chuck Norrisu! Pišite u komentare

Umro je Chuck Norris. Legendarni majstor borilačkih vještina i glumac. Imao je 86 godina. Osim filmske i televizijske karijere, Norris je postao i globalni fenomen, gdje su vicevi u kojima je bio glavni lik dodatno učvrstili njegov status u pop kulturi. U tom su duhu i mnogi svjetski mediji prenijeli vijest o njegovoj smrti:

"Smrt se bojala reći Chucku Norrisu da je njegovo vrijeme isteklo" ili "Chuck Norris nije umro, samo je odlučio istražiti zagrobni život i uvesti red".

Chuck je bio i na naslovnici 24sata. Onoliko puta koliko je uspio brojati do vječnosti. Dvaput.

Foto: 24sata

Prvi put još tamo 2009. uoči izbora lokalnih šerifa. Drugi put, nažalost, nakon što je umro.

Odnosno odlučio otići na drugi svijet.

Foto: 24sata

Vicevi o njemu nikad neće umrijeti. Od onog da je pobijedio zid u tenisu, zatvorio vrata koja se okreću, da radi snjegovića od kiše i da ne treba wifi, jer internet dolazi njemu. Od straha.

Jedanput je instalirao Windowse bez restartanja, izgradio je kuću u kojoj se rodio, obrisao je koš za smeće na desktopu i gledao je 3d filma bez naočala.

Google je dugo imao foru da ako napišete Chuck Norris u Searchu, izašla bi vam poruka: Google won't search for Chuck Norris because it knows you don't find Chuck Norris, he

finds you.

Koja je vama najbolja fora o Chuck Norrisu?