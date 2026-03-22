Koji vam je najdraži vic o Chuck Norrisu! Pišite u komentare

Chuck Norris nije umro, samo je odlučio istražiti zagrobni život i uvesti red, jedna je od naslovnica objavljena povodom smrti Chuck Norrisa. Koji je na naslovnici 24sata bio - dvaput
Umro je Chuck Norris. Legendarni majstor borilačkih vještina i glumac. Imao je 86 godina. Osim filmske i televizijske karijere, Norris je postao i globalni fenomen, gdje su vicevi u kojima je bio glavni lik dodatno učvrstili njegov status u pop kulturi. U tom su duhu i mnogi svjetski mediji prenijeli vijest o njegovoj smrti:
"Smrt se bojala reći Chucku Norrisu da je njegovo vrijeme isteklo" ili "Chuck Norris nije umro, samo je odlučio istražiti zagrobni život i uvesti red".
Chuck je bio i na naslovnici 24sata. Onoliko puta koliko je uspio brojati do vječnosti. Dvaput.
Prvi put još tamo 2009. uoči izbora lokalnih šerifa. Drugi put, nažalost, nakon što je umro.
Odnosno odlučio otići na drugi svijet.
Vicevi o njemu nikad neće umrijeti. Od onog da je pobijedio zid u tenisu, zatvorio vrata koja se okreću, da radi snjegovića od kiše i da ne treba wifi, jer internet dolazi njemu. Od straha.
Jedanput je instalirao Windowse bez restartanja, izgradio je kuću u kojoj se rodio, obrisao je koš za smeće na desktopu i gledao je 3d filma bez naočala.
Google je dugo imao foru da ako napišete Chuck Norris u Searchu, izašla bi vam poruka: Google won't search for Chuck Norris because it knows you don't find Chuck Norris, he
finds you.
