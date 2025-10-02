Obavijesti

Viral

Komentari 1
UŽASNUT JE

Konobar tvrdi da je poslužio duha: 'Naručio je cappuccino i nestao'. Pljušte komentari...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Konobar tvrdi da je poslužio duha: 'Naručio je cappuccino i nestao'. Pljušte komentari...
Foto: canva ilustracija

Dok su neki bili uvjereni da je riječ o duhu željnom kofeina, drugi su ponudili racionalnije objašnjenje...

Na društvenim mrežama pojavila se neobična priče zaposlenika popularnog lanca kafića Costa Coffee. Prema pisanju portala The Mirror, jedan je djelatnik uvjeren da je uslužio duha.

Na Redditu je osvanula objava u kojoj je korisnik prepričao jezivo iskustvo svog prijatelja koji radi u jednoj od Costa poslovnica. Iako je najvjerojatnije objašnjenje sasvim obično, priča zvuči kao scena iz horor filma.

POGLEDAJTE VIDEO Viralni hit: Tvrdi da je otkrio tajni recept popularnog lanca restorana koji je i u Hrvatskoj
Viralni hit: Tvrdi da je otkrio tajni recept popularnog lanca restorana koji je i u Hrvatskoj

"Moj prijatelj se kune da je poslužio duha u Costi", započeo je autor objave. "Ispričao mi je ovu čudnu i smiješnu priču. Tijekom jednog mirnog trenutka, kasa je odjednom zazvonila i na ekranu se pojavila narudžba za cappuccino."

My mate swears he served a ghost order at Costa
byu/PLWildcard inCosta

Zaposlenik je, ne sluteći ništa neobično, prionuo na posao.

"Prošao je kroz cijeli proces - mljevenje kave, priprema espressa, parenje mlijeka, pjena, sve po pravilima. Kada je stavio kavu na pult i pozvao narudžbu, nitko se nije javio. Provjerio je cijeli kafić, pogledao van, čak je pitao kolege jesu li koga vidjeli."

Odgovor je bio negativan. "Ništa. Samo usamljeni cappuccino koji stoji na pultu. Rekao je da je iskreno imao osjećaj kao da ga je duh naručio i jednostavno ispario", stoji u objavi.

'Brain rot' sleng Djeca masovno govore '6-7'. Što to znači? Ovaj viralni trend sve izluđuje, neke škole ga i brane
Djeca masovno govore '6-7'. Što to znači? Ovaj viralni trend sve izluđuje, neke škole ga i brane

Dok su neki bili uvjereni da je riječ o duhu željnom kofeina, drugi su ponudili racionalnije objašnjenje. Jedan korisnik je komentirao: "Najvjerojatnije se radi o narudžbi za preuzimanje. Ljudi često naruče putem aplikacije i pojave se tek za pet do deset minuta."

Neki su komentirali i iscrpljenost konobara: "To ti je kad radiš 12 sati bez pauze - počneš posluživati zamišljene prijatelje." Dok je jedan čitatelj dodao: "Bolje da vidi duhove nego da mu stalno dolaze stvarni gosti i naručuju kave sa sto zahtjeva."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ona je plus-size model i obožava pozirati u bikiniju: Tko me kritizira, završi na sudu!
BORI SE PROTIV UVREDA

FOTO Ona je plus-size model i obožava pozirati u bikiniju: Tko me kritizira, završi na sudu!

Thais Carla da Rocha dos Santos, poznata kao Thais Carla (33), rođena je u Rio de Janeiru u Brazilu. Od najranije dobi pokazivala je strast prema plesu, započevši s baletom i jazzom već sa četiri godine...
Ovih 10 instagramuša putuje i skakuće u bikinijima samo kako bi vam servirale ove fotke...
VRUĆA FOTOGALERIJA

Ovih 10 instagramuša putuje i skakuće u bikinijima samo kako bi vam servirale ove fotke...

One ne samo da nose bikini, one ga pretvaraju u oružje zavođenja. Svojim vrućim fotografijama s rajskih plaža 'pale' Instagram, a svaki njihov korak prati vojska obožavatelja. Ove žene znaju kako izgledati božanstveno, a sunce, pijesak i mokra kosa njihov su prirodni teritorij. Donosimo top 10 bikini influencerica koje su ovo ljeto podigle temperaturu na društvenim mrežama...
FOTO 'Dečko me varao pa sam spavala s njegovim najboljim prijateljem da mu se osvetim...'
KANAĐANKA VOLI PLANINARENJE I TETOVAŽE

FOTO 'Dečko me varao pa sam spavala s njegovim najboljim prijateljem da mu se osvetim...'

Ashley Resch kanadska je influencerica, manekenka, reality zvijezda, osobna trenerica i poduzetnica koju na raznim društvenim mrežama prati više od tri milijuna ljudi. Obožava putovanja, planinarenje, tetovaže...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025