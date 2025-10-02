Konobar tvrdi da je poslužio duha: 'Naručio je cappuccino i nestao'. Pljušte komentari...

Na društvenim mrežama pojavila se neobična priče zaposlenika popularnog lanca kafića Costa Coffee. Prema pisanju portala The Mirror, jedan je djelatnik uvjeren da je uslužio duha.

Na Redditu je osvanula objava u kojoj je korisnik prepričao jezivo iskustvo svog prijatelja koji radi u jednoj od Costa poslovnica. Iako je najvjerojatnije objašnjenje sasvim obično, priča zvuči kao scena iz horor filma.

"Moj prijatelj se kune da je poslužio duha u Costi", započeo je autor objave. "Ispričao mi je ovu čudnu i smiješnu priču. Tijekom jednog mirnog trenutka, kasa je odjednom zazvonila i na ekranu se pojavila narudžba za cappuccino."

Zaposlenik je, ne sluteći ništa neobično, prionuo na posao.

"Prošao je kroz cijeli proces - mljevenje kave, priprema espressa, parenje mlijeka, pjena, sve po pravilima. Kada je stavio kavu na pult i pozvao narudžbu, nitko se nije javio. Provjerio je cijeli kafić, pogledao van, čak je pitao kolege jesu li koga vidjeli."

Odgovor je bio negativan. "Ništa. Samo usamljeni cappuccino koji stoji na pultu. Rekao je da je iskreno imao osjećaj kao da ga je duh naručio i jednostavno ispario", stoji u objavi.

Dok su neki bili uvjereni da je riječ o duhu željnom kofeina, drugi su ponudili racionalnije objašnjenje. Jedan korisnik je komentirao: "Najvjerojatnije se radi o narudžbi za preuzimanje. Ljudi često naruče putem aplikacije i pojave se tek za pet do deset minuta."

Neki su komentirali i iscrpljenost konobara: "To ti je kad radiš 12 sati bez pauze - počneš posluživati zamišljene prijatelje." Dok je jedan čitatelj dodao: "Bolje da vidi duhove nego da mu stalno dolaze stvarni gosti i naručuju kave sa sto zahtjeva."