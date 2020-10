I ovo su samo neka od iskustva konobara. Olak\u0161ajte im \u017eivot, vjerovali u koronu ili ne. Kad idete na cugu ili ru\u010dak u kafi\u0107 ili restoran, ne pravite se 'grbavi' i ispo\u0161tujte pravila.\u00a0

Konobari u koroni: 'Skoro sam pokupila šamar od gosta, nije htio staviti masku i psovao je'

Biti konobar nikad nije bio lak posao, a pogotovo u doba pandemije. 'Naši gosti jos nisu naučili da se pepeo cigare tepe u pepeljaru, ne na pod. Kamoli da nas slušaju kad su maske u pitanju', iskustvo je jednog od njih

<p>Molim jedna kava s malo toplog mlijeka bez pjene u velikoj šalici i s malom žličicom bez šećera... kao da nije dovoljno da ih ovako 'mučimo' svaki dan, konobari diljem Hrvatske, a i šire, suočeni su s 'novim normalnim'.</p><p>Moraju nositi maske, sami upozoravati goste da čim se dignu sa stola iste trebaju staviti na lice, osim uobičajenog slaganja ambalaže, obračuna, kuhanja kave, točenja pića i ostalog.</p><p>Svakako im možete olakšati njihov posao tako da se ponašate sukladno epidemiološkim mjerama. Nije tako teško biti pristojan, a ako budete bezobrazni prema njima, sjetite se da on i dalje može malo pomaknuti masku s lica dok vam radi kavu i 'hračnuti' u nju. Kao slučajno.</p><p><strong>'Kako se nosite sa novim mjerama?</strong>', <strong>'Imate li korona redare?</strong>', '<strong>Pridržavaju li se gosti mjere nošenja maski prilikom ulaza u ugostiteljski objekt?</strong>', pitanja koja su postavljena konobarima na Facebook stranici '<a href="https://www.facebook.com/Kon.Zivot">Konobarski život'</a>, a ovo su samo neka od iskustava:</p><p><em>- Smanjen broj gostiju za 60 posto, jedni uđu s maskama, drugi ne, pa pitaju kako sam pustila ove bez maske, zašto im ništa ne kažem itd. Nastavi li ovako nećemo izdržati! Strašno je šta su nam priredili! Manji promet, manji bakšiš, a izdanci sve veći!</em></p><p><em>- Hahahah čuj pridržavaju hahahahahaha naši gosti jos nisu naučili da se pepeo cigare tepe u pepeljaru ne na pod... Još debilizam toga shvaćam na vanjskoj terasi, ali unutar kafića ne mogu shvatiti. Nek nam je sretno.</em></p><p><em>- Dakle...gost sjedi na terasi, popio koju čašicu...ja sama radim u objektu...gost ulazi u objekt bez maske jer ide na wc...kažem mu "gospodine, molim vas, stavite masku", gost meni "odi u pm, jbl te maska"...što bih ja trebala učiniti u tom slučaju??<br/> Neću glumit nikome ni žandara ni redara. Lijepo piše na ulazu da je u objektu nošenje maske obavezno. Svakome na njegovoj savjesti! Ja je nosim jer moram, a ne zato jer mi se nosi!</em></p><p><em>- Gušim se pod maskom imam konstantne glavobolje i ne mislim nikoga tjerati na isto.. A ove fore od stola do wca stavljaju masku na 2 koraka da to će ih spasiti sigurno. Od nečeg izmišljenog da, ali od pranja mozga ne!!!</em></p><p><em>- Velika većina ne. Neki kažu nisam znao/znala, od kad je to, drugi put cu ju nosit, zato mi sad dijelimo maske gostima. Ako ne gledaš tv, slušaš radio, sigurno svi surfaju zato kad čujem nisam znao/znala nakon 3h sta ponavljam slabo mi dođe.</em></p><p><em>- Ja im kažem samo onako kako je propisano. Oni koji nose maske pravilno ih koriste, oni koji ih ne nose eventualno ako me pitaju jel se mora imati maska, odgovaram samo onako kako je propisano. S nikim ne ulazim u nikakve teme vezano za maske. Ako netko dođe i nema masku niti ju želi imati njegova stvar, ja ne odgovaram za ništa. Upozorim radi sebe, a hoće li ju imati ili ne apsolutno me ne zanima.</em></p><p><em>- Znači meni je osobno to nebuloza žešća jer niti se ljudi toga pridržavaju niti žele i doslovno da jučer nisam dobila šamar od gosta jer eto kako se ja usuđujemo to od njega tražiti.</em></p><p><em>- Majica preko face i "hue hue hue ja imam masku.</em></p><p><em>- Ulazi gost bez maske...Gospod...imate li masku molim vas stavite ju do stola...ma vi i maska imam ju...sjeda za stol i izvlaci masku iz džepa...ulazi drugi gost...opet ..gosp molim vas itd.....masku...a jeli ja bi trebao imat a ovaj za stolom nema...ulazi grupa od 4 .troje ima masku jedan nema...opet ja gosp ...blabla...a on ma možete si na guzicu stavit vi i vaša maska.. neću ja punit vas proračun kupnjom maske...pa fack off...vise da imam papagaja na pultu.. kakvi smo to postali ljudi bez poštivanja jedni prema drugima.</em></p><p><em>- Nose je al ispod brade, na ruci, u džepu, na nozi. Nisam još samo vidjela da je neko kosu maskom svezao. </em></p><p><em>- Možeš si mislit... Kao nemamo masku, šta će mi.... Sam vi sjedite.. Dovoljno je što vas služim, ne želim biti ičija majka ili odgajatelj.<br/> Kada budu kazne, ja ne potpisujem i ne dajem svoj dokument.. Kazni onoga tko ne nosi. Meni je u cilju da gost bude zadovoljan, a njegova je stvar hoće li nositi masku radi svoje "sigurnosti". Mislim da je to pretjerano, ali kako struka nalaže mora se. Moralo bi povećati plaće i smanjiti poreze pa ništa... Tako isto maska može pomoći, a i ne mora. I dalje je sve stvar u našim glavama.</em></p><p><em>- Nama gosti u restoranu (čast iznimkama) sjedaju za neraščišćene stolove, seljakaju se s terase na terasu, očekuju a la carte jela za 10 minuta na stol, ne pozdravljaju, ne odzdravljaju i ne zahvaljuju se, mašu rukama, dovikavaju se, za tringelt misle da je grad u Njemačkoj, naljute se na konobare kad skuže da ne mogu plaćati karticom, usprkos 160 jela u karti traže 160 dodatnih izmjena naručenih jela, stalno traže "više nečeg" i dure se kad im se to "više" dodatno naplati, nemaju nikakvih manira i suludo je očekivati da će slušati konobara kad ih moli da s maskom ulaze u restoran.</em></p><p><em>- Ja dobijem slom živaca kad ih vidim sa maskom, pogotovo naveče lik ulazi sa maskom i šiltačom, ja pomislila da provalnik.</em></p><p>I ovo su samo neka od iskustva konobara. Olakšajte im život, vjerovali u koronu ili ne. Kad idete na cugu ili ručak u kafić ili restoran, ne pravite se 'grbavi' i ispoštujte pravila. </p><p>Jer u suprotnom nikada nećete znati zašto vam kava koju ste naručili, taj dan baš ima čudan okus...</p>