Obavijesti

Viral

Komentari 4
ŠTO VI MISLITE?

Konobarica izazvala lavinu komentara: 'Tko ne naruči piće, mora WC platiti 12 €! Dosta je!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Konobarica izazvala lavinu komentara: 'Tko ne naruči piće, mora WC platiti 12 €! Dosta je!'
Foto: canva ilustracija

'Dovoljno je teško u ugostiteljstvu, ali kada netko tko nikada nije bio gost našeg lokala uđe ravno u WC obaviti veliku nuždu i onda pokuša izaći bez da kupi piće, stvarno mi je dosta. I mi plaćamo račune za vodu!', kažu

Žena koja radi u koktel baru u Velikoj Britaniji odlučila je stati na kraj, kako kaže, "bezobraznom" korištenju njihovog toaleta. Kako prenosi Daily Star, situacija u ugostiteljstvu je trenutno teška, pa se svaki potrošeni listić toaletnog papira i svako puštanje vode na kraju zbroji.

Kada je konobarica primijetila muškarca kako ulazi ravno u toalet, pomno ga je promatrala da vidi hoće li nakon toga naručiti piće. Budući da to nije učinio i krenuo je prema izlazu, odlučila mu je ispostaviti račun od 10 funti (11,60 eura).

Koktel bar "Ignition" iz Ulverstona upozorio je na svojim društvenim mrežama da će naplaćivati korištenje toaleta onima koji ne kupe piće, a autorica objave poručila je da joj je "pukao film".

TETOVIRALA I OČI FOTO Zastrašujuće! U ruku je ugradila srce, a razrezala jezik. Šokirat ćete se kako je izgledala
FOTO Zastrašujuće! U ruku je ugradila srce, a razrezala jezik. Šokirat ćete se kako je izgledala

"Dovoljno je teško u ugostiteljstvu, ali kada netko tko nikada nije bio gost našeg lokala uđe ravno u WC obaviti veliku nuždu i onda pokuša izaći bez da kupi piće, stvarno mi je dosta. I mi plaćamo račune za vodu!", napisali su.

"Pitala sam gospodina želi li platiti gotovinom ili karticom, a on je odabrao beskontaktno. Tako ga je ta bezobrazna nužda koštala 10 funti! Budite upozoreni, danas sam luda", stoji u objavi.

Račun je zatim objavljen na njihovoj Facebook stranici. Konobarica, potpisana kao 'Daniele', kao kupljeni proizvod je duhovito navela 'porez na obavljanje velike nužde' (eng. "taking a s*** tax").

Da situacija bude još neugodnija za muškarca, na dnu računa stajala je standardna poruka: 'Hvala vam na kupovini', što ga je vjerojatno dodatno posramilo.

U komentarima ispod objave, mišljenja su bila podijeljena.

GOSTI HRLE U NJEGA Par opisuje što se sve odvija u 'naj seks hotelu na svijetu': Od tečaja za oralni užitak do gyma
Par opisuje što se sve odvija u 'naj seks hotelu na svijetu': Od tečaja za oralni užitak do gyma

Jedan korisnik je napisao: "Znači, tvrdite da nikada niste ušli u neku trgovinu, otišli na WC i izašli bez da ste išta kupili? U trgovinama poput Tesca ili restoranima kao što je McDonald's? Mislim da netko laže ako kaže ne."

Drugi je pak istaknuo europsku praksu: "U Europi su toaleti često zaključani ako niste gost lokala koji kupuje hranu ili piće, inače morate platiti!"

"Uvijek sam govorio da ako koristite WC u pubu ili baru, trebate kupiti barem nešto, pa makar i vrećicu čipsa... koristite njihove resurse, pa je pošteno ostaviti nešto novca", složio se treći.

Neki su sugerirali da je muškarac možda imao "zdravstvenih problema" kojih se sramio, pa nije htio pitati za korištenje toaleta iz straha da će ga odbiti. Međutim, iz bara nisu imali suosjećanja za taj argument. "A što je s time da nas je prvo pitao? Nije li to ispravna stvar za učiniti?", odgovorili su i dodali da na ulazu imaju natpis koji jasno kaže: "Toaleti su samo za goste lokala".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Zastrašujuće! U ruku je ugradila srce, a razrezala jezik. Šokirat ćete se kako je izgledala
TETOVIRALA I OČI

FOTO Zastrašujuće! U ruku je ugradila srce, a razrezala jezik. Šokirat ćete se kako je izgledala

Svoje tijelo Amerikanka je počela modificirati sa samo 14 godina, a krenula je s tetovažama. S vremenom je proširila modifikacije na cijelo tijelo, uključujući tetoviranje očiju, podijeljeni jezik i ugradnju implantata u ruke. Ukupno je uložila više od 65.000 eura...
Znanstvenik tvrdi da je riješio misterij Bermudskog trokuta: 'Strašnije je nego mislite...'
SVE NESTAJE S RADARA

Znanstvenik tvrdi da je riješio misterij Bermudskog trokuta: 'Strašnije je nego mislite...'

S kolegama sa Sveučilišta u Southamptonu, dr. Boxall je konstruirao umanjeni model broda USS Cyclops kako bi testirao teoriju...
FOTO Ovaj stan u Hrvatskoj prodaje se za 37.000 eura! Evo što nudi: Režije su vrlo povoljne
KAKO VAM SE SVIĐA?

FOTO Ovaj stan u Hrvatskoj prodaje se za 37.000 eura! Evo što nudi: Režije su vrlo povoljne

U moru ekstremno visokih cijena nađu se i povoljnije nekretnine. Naravno, veliku ulogu igra lokacija. Kako vam se čini ova garsonijera?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025