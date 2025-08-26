Konobarica izazvala lavinu komentara: 'Tko ne naruči piće, mora WC platiti 12 €! Dosta je!'

Žena koja radi u koktel baru u Velikoj Britaniji odlučila je stati na kraj, kako kaže, "bezobraznom" korištenju njihovog toaleta. Kako prenosi Daily Star, situacija u ugostiteljstvu je trenutno teška, pa se svaki potrošeni listić toaletnog papira i svako puštanje vode na kraju zbroji.

Kada je konobarica primijetila muškarca kako ulazi ravno u toalet, pomno ga je promatrala da vidi hoće li nakon toga naručiti piće. Budući da to nije učinio i krenuo je prema izlazu, odlučila mu je ispostaviti račun od 10 funti (11,60 eura).

Koktel bar "Ignition" iz Ulverstona upozorio je na svojim društvenim mrežama da će naplaćivati korištenje toaleta onima koji ne kupe piće, a autorica objave poručila je da joj je "pukao film".

"Dovoljno je teško u ugostiteljstvu, ali kada netko tko nikada nije bio gost našeg lokala uđe ravno u WC obaviti veliku nuždu i onda pokuša izaći bez da kupi piće, stvarno mi je dosta. I mi plaćamo račune za vodu!", napisali su.

"Pitala sam gospodina želi li platiti gotovinom ili karticom, a on je odabrao beskontaktno. Tako ga je ta bezobrazna nužda koštala 10 funti! Budite upozoreni, danas sam luda", stoji u objavi.

Račun je zatim objavljen na njihovoj Facebook stranici. Konobarica, potpisana kao 'Daniele', kao kupljeni proizvod je duhovito navela 'porez na obavljanje velike nužde' (eng. "taking a s*** tax").

Da situacija bude još neugodnija za muškarca, na dnu računa stajala je standardna poruka: 'Hvala vam na kupovini', što ga je vjerojatno dodatno posramilo.

U komentarima ispod objave, mišljenja su bila podijeljena.

Jedan korisnik je napisao: "Znači, tvrdite da nikada niste ušli u neku trgovinu, otišli na WC i izašli bez da ste išta kupili? U trgovinama poput Tesca ili restoranima kao što je McDonald's? Mislim da netko laže ako kaže ne."

Drugi je pak istaknuo europsku praksu: "U Europi su toaleti često zaključani ako niste gost lokala koji kupuje hranu ili piće, inače morate platiti!"

"Uvijek sam govorio da ako koristite WC u pubu ili baru, trebate kupiti barem nešto, pa makar i vrećicu čipsa... koristite njihove resurse, pa je pošteno ostaviti nešto novca", složio se treći.

Neki su sugerirali da je muškarac možda imao "zdravstvenih problema" kojih se sramio, pa nije htio pitati za korištenje toaleta iz straha da će ga odbiti. Međutim, iz bara nisu imali suosjećanja za taj argument. "A što je s time da nas je prvo pitao? Nije li to ispravna stvar za učiniti?", odgovorili su i dodali da na ulazu imaju natpis koji jasno kaže: "Toaleti su samo za goste lokala".