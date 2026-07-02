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Džeko zahvalio navijačima pa ostavio otvoreno pitanje budućnosti: Vidjet ćemo...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Džeko zahvalio navijačima pa ostavio otvoreno pitanje budućnosti: Vidjet ćemo...
Foto: Phil Noble
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Nisu stvari krenule nizbrdo, taj drugi gol nismo smjeli primiti, onda je već bilo teže. Nakon crvenog kartona smo imali dominaciju drugi gol nas je pokosio, Istaknuo je kapetan Bosne i Hercegovine

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država 2-0 u šesnaestini finala. Amerikanci su poveli pogotkom Folarina Baloguna u 45. minuti, dok je konačan rezultat u 82. minuti postavio Malik Tillman. Bosna i Hercegovina dio je utakmice igrala s igračem više, ali brojčanu prednost nije uspjela pretvoriti u pogodak. SAD će 7. srpnja od 2 sata po hrvatskom vremenu u osmini finala igrati protiv Belgije.

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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pred novinare je izašao i kapetan Edin Džeko, koji je naglasio da reprezentativci, unatoč porazu, mogu biti zadovoljni onime što su napravili na Svjetskom prvenstvu.

- Ponosni idemo kući, trebamo biti ponosni na ono što smo napravili - rekao je Džeko na početku.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Foto: Phil Noble

Smatra da je drugi američki pogodak definitivno odlučio utakmicu.

- Nisu stvari krenule nizbrdo, taj drugi gol nismo smjeli primiti, onda je već bilo teže. Nakon crvenog kartona smo imali dominaciju drugi gol nas je pokosio - istakao je Džeko.

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Kapetan je zatim zahvalio navijačima koji su pratili reprezentaciju tijekom cijelog prvenstva.

- Nemam poruke neke, hvala navijačima na svemu, hvala im za ovo Svjetsko prvenstvo, ponosni mogu biti i mi smo ponosni na njih.

Na pitanje hoće li i dalje igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nije dao konačan odgovor.

- O tom po tom, vidjet ćemo - završio je Džeko.

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