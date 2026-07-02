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DOMAĆINI IDU DALJE

Ibrahimović komentirao poraz BiH: To je lekcija svima

Piše Filip Sulimanec,
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Ibrahimović komentirao poraz BiH: To je lekcija svima
Foto: Instagram
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SAD je imao svaki razlog raspasti se, ali je umjesto toga postao još jači. Prvo im je poništen gol. Zatim im još jedan gol nije priznat. Ostali su i s igračem manje

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Domaćin SAD je očekivano izbacio BiH i prošao u osminu finala gdje ih čeka Belgija. Ameri su slavili 2-0 i nastavili dobre rezultate za turniru. BiH nije pomoglo što je od 63. minute imala igrača više zbog isključenja Baloguna.

Zlatan Ibrahimović je komentirao mentalnu snagu Amerikanaca koji su ostali bez igrača, poništen im je pogodak, ali su ipak uvjerljivo prošli dalje.

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 - Ovo je razlog zašto je nogomet najveći sport na svijetu. SAD je imao svaki razlog raspasti se, ali je umjesto toga postao još jači. Prvo im je poništen gol. Zatim im još jedan gol nije priznat. Ostali su i s igračem manje nakon crvenog kartona Baloguna. Većina ekipa bi u takvoj situaciji izgubila glavu - rekao je legendarni Ibrakadabra.

Oduševio ga je mentalitet prvaka kakav su pokazali igrači SAD-a.

 - Nastavila je trčati, vršiti pritisak i vjerovati. Upravo me to najviše impresioniralo. Ne pobjeđujete u nokaut utakmicama na Svjetskom prvenstvu samo talentom. Osvajate ih mentalitetom. Večeras je SAD pokazao mentalitet prvaka - rekao je Ibrahimović i dodao da je ova utakmica bila lekcija za druge.

 - Ovo je bila jedna od onih utakmica u kojima je gotovo sve išlo protiv njih, a ipak su pronašli put do prolaska. Ako možete preživjeti ovakav meč na Svjetskom prvenstvu, postajete vrlo opasna ekipa. Ostale reprezentacije sada bi ih trebale shvatiti jako ozbiljno jer su pokazali da znaju patiti, boriti se i pobjeđivati - zaključio je.

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