Krivolovca ubio slon i pojeli ga lavovi: 'Našli smo tek lubanju'

Muškarca, za kojeg se sumnja da je krivolovac prošlog tjedna ubio je slon, a potom su ga pojeli lavovi u nacionalnom parku Kruger u Južnoj Africi.

Kako su rekli u parku, obitelj poginulog dobila je poziv od drugog krivolovca koji im je rekao da je muškarca pregazio slon. Obitelj je odmah obavijestila djelatnike parka koji su krenuli u potražnju za muškarcem. Međutim, rendžeri su pronašli tek ostatke krivolovca.

- Ono što smo našli na mjestu nesreće upućuje na to da je čopor lavova pojelo muškarca. Pronašli smo samo lubanju i hlače - stoji u priopćenju parka te su još jednom upozorili sve da je ilegalan ulazak u park zabranjen zbog vlastite sigurnosti.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh