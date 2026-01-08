Kruži ova snimka: Istezala se u gymu pa ulovila muškarca kako je potajno snima! Pljušte kritike

Snimka treninga jedne fitness trenerice postala je viralna iz posve pogrešnih razloga nakon što je kamerom zabilježila neprimjeren čin drugog posjetitelja teretane. Elena McCarthy (36) snimala je upute za zagrijavanje za klijenticu, nesvjesna onoga što se događalo iza staklenih vrata iza nje.

Kako bi dobila najbolje moguće svjetlosne uvjete za snimanje, namjestila je kameru u dijelu prostorije koji je bio najbliži vratima.

​- Trebalo mi je svjetlo, a ostatak prostorije bio je pun, pa sam bila blizu vrata - rekla je McCarthy, prenosi New York Post.

​- Iskreno, nisam ni pomislila da bi netko mogao gledati - dodala je.

Dok je bila u sagnutom položaju, poznatom kao yoga "poza šteneta", kroz staklo na vratima u kadru se pojavljuje muškarac. U tom trenutku on vadi mobitel i, kako se čini na snimci, počinje je fotografirati ili snimati s leđa bez njezina pristanka. Riječ je o neželjenoj pažnji koju su mnoge žene prepoznale, zbog čega je video vjerojatno i izazvao tako snažnu reakciju na internetu.

Snimka incidenta, koji se dogodio u jednoj teretani u Beču, prikupila je više od pet milijuna pregleda. No, njezino iskustvo u teretani bilo je samo vrh sante leda, jer ono što se dogodilo nakon što je objavila video pokazalo se jednako zabrinjavajućim.

​- Nisam mislila da će biti tako velik broj muškaraca koji će braniti ovog tipa, i to je razlog zašto želim ići s ovim do kraja. Osjećam da se to događa puno češće nego što muškarci shvaćaju i odbijam da mi se govori da se moram pokriti kako bih se 'zaštitila' - rekla je.

Uz objavu je stajao tekst "Nisu svi muškarci... ali uvijek je muškarac!", a u opisu je istaknula razliku između korištenja javnog prostora i toga da se bude "javno vlasništvo".

"Snimanje žena bez dopuštenja dok se istežu ili treniraju nije samo 'jezivo'. To je kršenje sigurnosti koju svi zaslužujemo u ovom prostoru", napisala je. Predvidjela je i negativne komentare pa je dodala: "Ako vam je prvi instinkt kritizirati moju odjeću umjesto da osudite osobu koja drži kameru, VI STE PROBLEM. Prebacivanjem krivnje na ono što nosim, odlučujete opravdati predatorsko ponašanje i ušutkati žene. Moja odjeća nikome ne daje pravo na moju sliku, a vaši komentari ne opravdavaju njihov nedostatak granica".

Reakcije su stigle iz cijelog svijeta

Reakcija je bila globalna, a mnogi su stali u obranu navodnog invazivnog čina muškarca.

"Ali, tko pri zdravoj pameti, u praznoj sobi, namjesti se nasred s guzicom okrenutom prema vratima? Ne samo da tražiš da te se gleda, već si i ranjiva meta ako bi te netko napao", komentirao je jedan korisnik.

"Jedini zločin je što nije platio za to", dodao je drugi. Neki su je optužili da je incident namješten, no McCarthy inzistira da to "apsolutno nije istina".

Max Dimarco, osobni trener iz Sydneya koji se specijalizirao za rad sa ženama posljednjih trinaest godina, kaže kako u ovom slučaju nema mjesta za dvosmislenost.

​- Ne postoji nikakav mogući način da se obrane postupci ovog tipa ili da se imalo krivnje svali na tu jadnu ženu - rekao je Dimarco.

Naglašava kako žene ne bi trebale temeljiti svoje odluke u teretani na muškarcima koji ih okružuju.

​- Ako ona donosi odluke na temelju činjenice da će neki jezivi mali čovjek poput ovoga osjetiti potrebu fotografirati je, seksualizirati je ili učiniti da se osjeća neugodno, to je smiješno - izjavio je.

​- Trenutno radim s oko sedamdeset različitih žena diljem Australije i mislim da mnoge od njih ne žele ići u teretanu. Zabrinute su zbog ovakvih scenarija koje vide na internetu - zaključio je.

McCarthy je obavijestila teretanu o incidentu i podnijela službenu prijavu.