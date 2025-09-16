Obavijesti

Kruži video na kojem svećenik krsti Labubua, ljudi su zgroženi: 'Holybubu, ovo je tako krivo!'

Trend krštenja Labubu lutaka pojavio se nakon što su se proširile glasine da je lutka dizajnirana prema liku Pazuzua, demona iz mezopotamske mitologije...

Društvenim mrežama širi se video na kojem svećenik krsti lutkicu Labubu u crkvi. 

"O, moj Bože, netko je zapravo uzeo svog Labubua da se krsti - čisto za sreću", piše u opisu videa. 

Trend krštenja Labubu lutaka pojavio se nakon što su se proširile glasine da je lutka dizajnirana prema liku Pazuzua, demona iz mezopotamske mitologije. Uvjereni da time mogu neutralizirati demonski utjecaj, neki su vlasnici počeli "čistiti" svoje lutke.

Reakcije na društvenim mrežama su podijeljene. Dok se neki vlasnici osjećaju sigurnije nakon "čišćenja" svojih igračaka, kritičari smatraju da takva praksa pokazuje nepoštovanje prema vjerskim obredima.

"Holybubu, ovo je tako krivo", napisao je jedan korisnik. "Meni je ovo simpatično. Ljudi krste i aute za sreću", nadovezao se drugi. "Strašno, više nema poštovanja prema crkvi", pisali su mnogi. 

Labubu je inače popularna kolekcijska igračka, plišana figurica dizajnirana od strane hongkonškog umjetnika Kasinga Lunga, a proizvodi ju kineska tvrtka Pop Mart. Radi se o malom stvorenju nalik vilenjaku, s velikim zečjim ušima, dlakavim tijelom i prepoznatljivim osmijehom s devet oštrih zuba.

Labubu je postao viralna senzacija ove godine, a prodaje se u takozvanim "blind box" kutijama, što znači da kupac ne zna koju verziju će dobiti. Upravo ta neizvjesnost potiče kolekcionare da nastave tražiti željene figure.

