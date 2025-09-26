ODIGRAJTE KVIZ
KVIZ Mega izazov za vas: Oblik teritorija, zastave, gradovi... Ovo će rijetki imati 100 posto!
Za vas smo pripremili mega kviz! U prvom dijelu kviza morate prepoznati zastave država, u drugom dijelu poznate svjetske gradove, a u trećem oblike teritorija država... Prvo vas čeka fotografija zastave/grada/oblika teritorija, a na idućoj fotki je odgovor, i tako dalje... Mislite da ih baš sve možete ispravno prepoznati? Gotovo pa nemoguće... Odigrajte kviz, testirajte znanje i malo se zabavite...
Prvi dio. Prepoznatje zastave! Ovo je zastava koje države?
To je bila zastava Etiopije...
Ovo je zastava koje države?
Trinidada i Tobaga
Znate li čija je ovo zastava?
To je bila zastava države Nauru
A ova zastava pripada...
To je bila zastava Kolumbije
A ova zastava pripada...
Državi Kiribati.
A ovo je zastava koje afričke države?
Bila je to zastava Tanzanije...
Još smo u Africi. Ovo je zastava..
To je bila zastava Nigera
A ovo?
To je bila zastava Filipina
A čija je ovo zastava?
To je bila zastava Svete Lucije...
Ovo je zastava...
Države Sijera Leone
Znate li kojoj državi pripada ova zastava?
To je bila zastava Jamajke...
Znate li kojoj državi pripada ova zastava?
To je bila zastava Sejšela...
A ovo je zastava...
Solomonskih otoka
Znate li kojoj državi pripada ova zastava?
To je bila zastava Vanuatua...
Drugi dio kreće. Idemo na gradove. Ovaj grad posjetili su brojni Hrvati. To je...
Bila je to Venecija (Italija)...
Znate li koji je ovo grad?
Bio je to San Francisco...
I ovaj grad sa sjevera Europe bi vam trebao biti poznat... Znate li gdje smo sad?
Bio je to Kopenhagen...
A i ovaj je grad popularan kod Hrvata. Prepoznajete li ga?
Bio je to Prag (Češka)
Sad smo na drugoj strani Atlantskog oceana. Koji je ovo grad?
Bio je to Mexico City...
Idemo do Azije. Ovo je...
Bila je to Kuala Lumpur (Malezija)...
Evo nas u Europi. Ovo je...
Bio je to Edinburgh
A ovo je...
Bio je to Bangkok (Tajland)...
A ovo je...
Bila je to Casablanca...
Znate li gdje smo to sada?
Bio je to New York (SAD)...
A ovo je...
Bio je to Dubai (UAE)
Treći dio. Prepoznajte države po obliku teritorija! Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku njezina teritorija?
Bila je to Australija...
Ovo je oblik teritorija koje države?
Bila je to Danska...
A možete li prepoznati ovu državu po obliku teritorija?
Bila je to Italija...
A ovo je...
Bila je to Turska...
Ovo je oblik teritorija koje države?
Bio je to Brazil...
Znate li koja je ovo država po obliku teritorija? Evo mala pomoć, riječ je o otočnoj državi...
Bio je to Tajvan...
A ovo je...
Bila je to Indija...
A ova država oblik teritorija ima i na svojoj zastavi. Znate li koja je ovo država?
Bio je to Cipar...
Možete li prepoznati ovu državu po obliku njezina teritorija?
Bila je to Njemačka...
Idemo malo do Amerika. Ovo je...
Argentina...
A ovo je?
Bio je to SAD... (Bez Havaja i Aljaske)
Evo nas u Europi. Možete li prepoznati ovu državu po obliku teritorija?
Bila je to Švicarska...
Idemo do Afrike. Možete li prepoznati ovu državu po obliku njezina teritorija?
Bio je to Egipat...
I za kraj, još jedna otočna država. Ovo je...
Bila je to Kuba...
