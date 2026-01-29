KVIZ Tko može prepoznati sve ove zastave država? Izazov je tu, rijetki će imati sve točno...

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Prvo vam nudimo fotografiju zastave neke države, a na vama je da je prepoznate, na idućoj fotki je odgovor, i tako dalje... Stvarno mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Neće vam biti nimalo lako... Odigrajte kviz, testirajte znanje i malo se zabavite....
Ovo je zastava...
Ovo je zastava... |
Ovo je zastava...
Države Sijera Leone
A ovo?
To je bila zastave Bolivije
A ovo?
To je bila zastava Vijetnama
Ovo je zastava koje države?
To je bila zastava Etiopije...
A ova zastava pripada...
Kolumbiji
A ova zastava pripada...
Državi Kiribati.
A ovo je zastava koje afričke države?
To je bila zastava Tanzanije...
Još smo u Africi. Ovo je zastava..
To je bila zastava Nigera
A ovo?
To je bila zastava Filipina
Čija je ovo zastava?
To je bila zastave Samoe
A ovo?
To je bila zastava Bangladeša
A čija je ovo zastava?
To je bila zastava Butana
Znate li čija je ovo zastava?
To je bila zastava Egipta
A ovo?
To je bila zastava Kazahstana
Čija je ovo zastava
To je bila zastava Ekvatorijalne Gvineje
Ovo je zastava koje države?
To je bila zastava Omana...
A ovo je zastava...
To je zastava afričke države Togo...
Iz Afrike do Europe. Ovo je zastava...
To je bila zastava Bjelorusije...
A kojoj državi pripada ova zastava?
To je bila zastava Bruneja...
A ovo je zastava...
Bila je to zastava Gane...
A ovo je zastava....
Bila je to zastava Dominike...
Znate li čija je ovo zastava?
Bila je to zastava Ruande...
A ovo je zastava...
Bila je to zastava Albanije...
I za kraj, ovo je zastava...
Bila je to zastava Meksika...
