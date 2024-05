Legendarni američki hrvač: 'U životu sam spavao s 10 tisuća žena. Monogamija je preteška'

Za sebe kaže da je u životu bio dobar u tri stvari: hrvanju, opijanju i zavođenju. Nije ih poredao, ali oni koji ga znaju kažu kako je u sve tri bio jednako 'uspješan'. Jer Rica Flaira (75) mnogi fanovi smatraju "najvećim ikad" u povijesti američkog hrvanja, prijatelji su više puta ostali šokirani količinama alkohola kojeg je unio u sebe, a u krevet je odveo čak 10.000 žena...

Kaže kako je rano počeo sa zavođenjem i 'avanturama', već u sedmom razredu osnovne škole.

Pet puta se ženio, pet puta rastajao, većina brakova imala je izuzetno kratak rok trajanja...

Ric Flair Archive | Foto: Profimedia

- Sama ideja monogamije za mene je teška... Ako sam se hrvao u nekoj zabiti i moram tu prespavati, budite sigurni da tu noć neću provesti sam - kazao je svojedobno za ESPN.

S opijanjima je ipak morao prestati. Kazao je kako je pio 10-ak piva i pet koktela dnevno punih 20 godina, pa se vjerojatno zabrinuo kako će to utjecati na njegov libido.

Retired pro wrestler Ric Flair remains in critical condition at an Atlanta-based hospital Ric Flair | Foto: MPNC

U intervjuima je rekao i kako nisu sve dame koje je odveo u krevet bile "poput Marylin Monroe", ali njemu to nije smetalo.

Kasnije je poručio da mu je žao što je priznao da je spavao s 10.000 žena.

- Ta brojka je istinita, ali osjećam se loše zbog toga. Deset tisuća... Volio bih da to nisam kazao zbog svojih unuka - kaže Flair.