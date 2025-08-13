Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda'

Richard Dinar (82) je bungee jumpingom oborio rekord te postao najstariji skakač s Masleničkog mosta, objavili su organizatori adrenalinskog skoka na Facebooku u utorak. Ovaj vitalni Amerikanac bez straha je skočio s mosta, s visine od 56 metara, i oduševio mnoge...

- Čovjek, legenda - Richard Dinar (82), naš najstariji skakač ikad! Još uvijek nasmijan, još uvijek neustrašiv, još uvijek ruši rekorde. Hvala ti što nas sve inspiriraš, Richarde! - napisali su u objavi.

- Njegov neustrašiv duh i zarazan osmijeh nastavljaju nas sve inspirirati da pomičemo granice i prihvaćamo svaku avanturu koju život donosi, dodali su u opisu videa.

Objava je prikupila velik broj komentara...

"Tako se živi", "Zbog ovakvih će nam pomaknuti dob za mirovinu", "Svaka mu čast, kakva legenda", "Godine su samo broj", "Skočit ću i ja, ali kad napunim 82. godine. Strah me prije..." Nižu se komentari.

