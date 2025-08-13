Obavijesti

Viral

Komentari 14
BUNGEE DJEDICA

Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda'
Foto: Bungee Jumping Maslenički most Zadar, Canva

Još uvijek nasmijan, još uvijek neustrašiv, još uvijek ruši rekorde. Hvala ti što nas sve inspiriraš, Richarde! - napisali su u objavi

Richard Dinar (82) je bungee jumpingom oborio rekord te postao najstariji skakač s Masleničkog mosta, objavili su organizatori adrenalinskog skoka na Facebooku u utorak. Ovaj vitalni Amerikanac bez straha je skočio s mosta, s visine od 56 metara, i oduševio mnoge...

- Čovjek, legenda - Richard Dinar (82), naš najstariji skakač ikad! Još uvijek nasmijan, još uvijek neustrašiv, još uvijek ruši rekorde. Hvala ti što nas sve inspiriraš, Richarde! - napisali su u objavi.

NA DANAŠNJI DAN 'Strani nudisti troše više od gostiju u luksuznim hotelima'
'Strani nudisti troše više od gostiju u luksuznim hotelima'

- Njegov neustrašiv duh i zarazan osmijeh nastavljaju nas sve inspirirati da pomičemo granice i prihvaćamo svaku avanturu koju život donosi, dodali su u opisu videa.

Objava je prikupila velik broj komentara...

"Tako se živi", "Zbog ovakvih će nam pomaknuti dob za mirovinu", "Svaka mu čast, kakva legenda", "Godine su samo broj", "Skočit ću i ja, ali kad napunim 82. godine. Strah me prije..." Nižu se komentari.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
VIDEO Javili su nam se vlasnici tovara iz ljubavnog klinča: 'Moj Miško digne surlicu i ode...'
HIT DANA: ĐIHA-ĐIHA

VIDEO Javili su nam se vlasnici tovara iz ljubavnog klinča: 'Moj Miško digne surlicu i ode...'

Kako je magarac utekao, pa kao i vi kad pobjegnete od kuće kada vas udari u glavu. Udarilo je njemu u glavu, pokidao je lanac i otišao je on za njom, nanjušio ju je, govori nam vlasnik...
FOTO Mladić koji želi izgledati kao skupa torbica: 'Vidio sam puno glupih stvari, ali ovo je...'
ŠTO REĆI?

FOTO Mladić koji želi izgledati kao skupa torbica: 'Vidio sam puno glupih stvari, ali ovo je...'

Američki influencer i glazbenik Rich Fortuna na društvenim mrežama postavio je bizarnu objavu koja je prikupila na milijune pregleda. Mladića su izlijepili naljepnicama s Louis Vuitton logom i uzorcima, pa je otišao u solarij, a rezultat je... Pa procijenite sami. "Tko želi izgledati kao skupa torba?", "Dečko, vidio sam puno glupih stvari, ali ova je najgluplja", nižu se komentari...
FOTO Bujna britanska bomba se razgolitila pred kamerama: Uživala je i u Playboy palači...
VATRENA CARLA

FOTO Bujna britanska bomba se razgolitila pred kamerama: Uživala je i u Playboy palači...

Carlu Howe britanski tabloidi često nazivaju jednom od 'najseksi dama Otoka'. SLavu je stekla poziranjem za Playboy, kasnije je krasila brojne druge naslovnice, pojavljivala se u glazbenim spotovima, reklamama... Kaže kako ne voli baš zabave. Draža su joj mirna okupljanja... Za sebe kaže da je kreativna, kako ima umjetničku dušu i kako se u svijetu glamura osjeća kao kod kuće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025