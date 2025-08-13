Večernjak iz 1974. godine piše kako su 23 nudistička kampa od Umaga do Ulcinja doslovno pretrpana, i to mahom stranim turistima
'Strani nudisti troše više od gostiju u luksuznim hotelima'
Na današnji dan 1974. godine Večernji list piše da je dan ranije zabilježeno popunjavanje kapaciteta u jednom istarskom kampu za nudiste i da je pritisak te vrste gostiju još veći, i to mahom stranih turista. Ništa drukčije nije bilo ni u drugim središtima na našoj obali.
