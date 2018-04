Ljame u Virovitici: Dobra je ova trava, ali da je bar manje auta

Izašao sam iz auta i otišao k zaposlenicima cirkusa. Rekao sam im: “Ljudi, ljame su vam pobjegle, a oni su me blijedo gledali”, rekao je čitatelj koji je u subotu snimio bijeg životinja iz cirkusa u Virovitici.

Foto: čitatelj 24sata

Austrijski cirkus bio je tamo od petka pa sve do nedjelje.

- Na cesti su bile četiri ljame i dvije deve. Kako me zaposlenici kojima sam se obratio nisu razumjeli jer su pričali na njemačkom, uhvatio sam ih za ruku i odveo do ceste. Vidjevši svoje životinje na ulici počeli su se smijati i tada sam pomislio da im se to i inače dešava - objasnio nam je čitatelj.

Foto: čitatelj 24sata

Dodao je i da su vozači usporili te nisu trubili kako se životinje ne bi uplašile. Virovitička policija rekla nam je da nitko nije prijavio slučaj. Slično je bilo i u Bjelovaru. Tamo su iz cirkusa prije šest dana pobjegle ljame, a prije dvije godine u Zadru i Splitu su iz cirkusa pobjegle deve.

Životinje su im po Hrvatskoj bježale i prije dvije godine, a prije šest dana u Bjelovaru

Isti je cirkus prije šest dana gostovao i u Bjelovaru te su im ljame i tad pobjegle na cestu. Odlutale su oko 500 metara od cirkusa. U cirkusu su tad rekli da su ljame pitome te da im nije dugo trebalo da ih nagovore da se vrate u boks. Prije dvije godine 24sata pisala su o bijegu deva iz cirkusa Safari u Zadru i Splitu. Životinje na gradskim ulicama i tad su snimili iznenađeni čitatelji. Austrijski cirkus ima ukupno oko 50 životinja.