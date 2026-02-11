Ljubavna afera trese Njemačku: On je milijarder (70), a ona kći (27) bavarskog premijera

Vijest o novoj romansi u svjetskim elitnim krugovima odjeknula je poput bombe, a glavni akteri priče su bivši izvršni direktor Googlea i milijarder Eric Schmidt te Gloria-Sophie Burkandt, 43 godine mlađa kći moćnog bavarskog premijera Markusa Södera. Njihova veza, koju jedni opisuju kao blisko prijateljstvo, a drugi kao strastvenu ljubavnu priču, postala je glavna tema nakon što su se zajedno pojavili na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, potaknuvši lavinu medijskih napisa s obje strane Atlantika.

Dok Schmidtovi predstavnici za medije pokušavaju umanjiti značaj njihova odnosa, njemački mediji, predvođeni tabloidom Bild, ne ostavljaju prostora sumnji. Upravo je Bild prvi objavio priču pod naslovom "Tko je žena u koju se zaljubio Eric Schmidt (70)?", opisujući Gloriju-Sophie kao onu koja je "očarala cijelu Ameriku". Izvor blizak bivšem šefu Googlea za New York Post izjavio je kako je ona bila dio Schmidtove pratnje u Davosu, no inzistirao je da se radi isključivo o prijateljstvu.

Tko je Gloria-Sophie Burkandt?

Iako je u fokus javnosti dospjela kao nova partnerica tehnološkog mogula, Gloria-Sophie Burkandt (27) gradi impresivnu karijeru neovisnu o svom poznatom ocu. Ova manekenka, autorica i ekonomistica trenutno živi u New Yorku gdje radi na svom doktoratu. Nakon što je diplomirala poslovni menadžment i ekonomiju, završila je i magisterij iz istog područja. Njezina manekenska karijera uključuje pojavljivanja u prestižnim časopisima poput turskog izdanja Voguea, a okušala se i kao autorica, pišući za Teen Vogue.

Foto: Instagram

U jednom od svojih članaka hrabro je progovorila o vlastitim iskustvima sa seksualnim uznemiravanjem koje je doživjela u privatnom i poslovnom životu. S druge strane, njezina prošlost nije bez kontroverzi. Prije nekoliko godina privukla je pažnju njemačke javnosti sudjelovanjem u televizijskom showu "Najgluplja njemačka zvijezda", gdje se mučila s osnovnim pitanjima o pravopisu i općem znanju, ne uspjevši čak ni identificirati bivšeg kancelara Helmuta Kohla.

Foto: Instagram

Otvoreni brak i niz turbulentnih veza

Eric Schmidt, čije se bogatstvo prema Bloombergovom indeksu milijardera procjenjuje na više od 54 milijarde dolara, već je dugo poznat po svom slobodnom privatnom životu. Iako je od 1980. godine u braku s Wendy Schmidt, s kojom se bavi filantropijom, godinama se piše o tome da par živi u "otvorenom braku". Taj dogovor ni on ni njegova supruga nikada nisu javno potvrdili, no Schmidtov život ispunjen je nizom veza s znatno mlađim ženama.

Foto: Profimedia

Njegova posljednja poznata veza bila je s poduzetnicom Michelle Ritter, koja je završila burno i s nizom sudskih tužbi. Ritter ga je optužila za neprimjereno ponašanje i financijske nepravilnosti, što je Schmidt oštro demantirao, a sudski procesi i dalje traju. Čini se da ga ni to iskustvo nije spriječilo da ponovno potraži sreću s desetljećima mlađom partnericom.

Dok američki mediji prenose suzdržane izjave Schmidtovog tima, sama Gloria-Sophie je ranije izjavila da je "sretno zaljubljena u jednog Amerikanca", ne otkrivajući tada njegov identitet. Par je navodno zajedno proveo doček Nove godine, a posljednjih tjedana su putovali po Sjedinjenim Državama, Indiji i Europi.

Foto: Instagram

Ono što ovu priču čini dodatno intrigantnom jest politička dimenzija. Gloria-Sophie najstarija je kći Markusa Södera, premijera Bavarske i predsjednika utjecajne stranke CSU. Zanimljiv je podatak da je Eric Schmidt čak 21 godinu stariji od svog potencijalnog punca. Cijela Europa sada s nestrpljenjem iščekuje njihov prvi službeni susret, a nagađa se da bi se on mogao dogoditi na nadolazećoj Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, događaju na kojem se okuplja svjetska politička i poslovna elita.