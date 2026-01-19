Obavijesti

Viral

Komentari 0
'ŠAPUTANJA HODNIKA'

Ljubavne poruke i uvrede iz antike: Nova tehnologija otkrila skrivene grafite u Pompejima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ljubavne poruke i uvrede iz antike: Nova tehnologija otkrila skrivene grafite u Pompejima
Reopening of Pompeii excavations | Foto: Antonio Balasco/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Znanstvenici pronašli gotovo 80 dosad neviđenih natpisa na zidovima rimskog grada zatrpanog 79. godine

Admiral

Ljubavne poruke, scene gladijatorske borbe, niz uvreda i svakodnevna priznanja, pojavili su se na zidu u Pompejima zahvaljujući novoj tehnologiji snimanja koja je otkrila gotovo 80 dosad neviđenih natpisa.

Nekada uspješan rimski grad Pompeji, u blizini Napulja, zatrpan je erupcijom Vezuva 79. godine, pri čemu su pod metrima vulkanskog pepela ostale sačuvane zgrade, predmeti i grafiti.

Znanstvenici izračunali Šokantno otkriće: Psi zagađuju planet više od svojih vlasnika!
Šokantno otkriće: Psi zagađuju planet više od svojih vlasnika!

Ponovno otkriven u 18. stoljeću, sada je jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta na svijetu.

Najnovija otkrića pronađena su urezana u žbuku dugog hodnika koji povezuje pompejska kazališta s prometnom gradskom ulicom Via Stabiana, a koji je prvi put otkriven prije više od 230 godina.

Znanstvenici su koristili računalnu metodu fotografiranja poznatu kao Reflectance Transformation Imaging (RTI) koja snima objekt pod više kutova osvjetljenja - kako bi otkrila slabe ogrebotine nevidljive golim okom nakon stoljeća erozije.

AMERIČKO ISTRAŽIVANJE Jezivo otkriće! Tvrde da ove AI igračke djeci govore o oružju i seksu: 'Uče ih kako paliti vatru'
Jezivo otkriće! Tvrde da ove AI igračke djeci govore o oružju i seksu: 'Uče ih kako paliti vatru'

Arheolozi nisu očekivali nova otkrića na površini koja se smatra temeljito dokumentiranom, ali njihov je rad identificirao oko 300 natpisa, uključujući 79 novih.

Projekt takozvanih "šaputanja hodnika" razvili su znanstvenici Louis Autin i Eloïse Letellier-Taillefer sa Sveučilišta Sorbonne u Parizu i Marie-Adeline Le Guennec sa Sveučilišta Quebec, u suradnji s vlastima Pompeja.

OVO JE BITNO VELIKO OTKRIĆE Znanstvenici na asteroidu našli molekulu sreće
VELIKO OTKRIĆE Znanstvenici na asteroidu našli molekulu sreće

"Ova tehnologija je ključ koji otvara nove prostore antičkog svijeta", rekao je Gabriel Zuchtriegel, direktor golemog arheološkog nalazišta, dodajući da više od 10.000 poznatih natpisa u Pompejima čini "neizmjernu baštinu" antičkog svijeta.

Tim razvija 3D platformu koja će kombinirati fotogrametriju, RTI podatke i epigrafske metapodatke kako bi omogućila potpunu vizualizaciju i označavanje grafita.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ova osobna trenerica ima titulu 'naj guze' Instagrama! Evo koliko naplaćuje po satu...
INTERNET SENZACIJA

FOTO Ova osobna trenerica ima titulu 'naj guze' Instagrama! Evo koliko naplaćuje po satu...

Amanda Elise Lee je kanadski fitness model, certificirana osobna trenerica, instruktorica pilatesa i Instagram senzacija. U srednjoj školi bila je nesigurna u svoj izgled, pa je počela vježbati. Na Instagramu je prati više od deset milijuna ljudi, a posebno je poznata po vježbama za oblikovanje stražnjice. Njezinu 'pozadinu' razni su mediji znali proglašavati i najboljom na Instagramu...
FOTO Zgodna Brazilka u teretani i spava: 'Bila sam bucka, a sad se muškarci boje mojih mišića...'
PROBLEMI PLAYBOY ZEČICE

FOTO Zgodna Brazilka u teretani i spava: 'Bila sam bucka, a sad se muškarci boje mojih mišića...'

U prošlosti sam bila bucmasta, a dečki se sad boje mojih mišića, poručuje Playboy zečica iz Brazila Vanusa Freitas. Ovu damu na društvenim mrežama prati nekoliko stotina tisuća ljudi, ali nema baš sreće u ljubavi...
FOTO Prozvali su je najljepšom influencericom, a onda slijedi šok! Tko je zapravo Nia?
MILIJUNI NASJELI

FOTO Prozvali su je najljepšom influencericom, a onda slijedi šok! Tko je zapravo Nia?

Obožavatelji influencerice koju su prozvali 'najljepšom djevojkom na svijetu' imaju šokantnu teoriju o njezinom profilu. Nia Noir svojim je nevjerojatnim izgledom zaludila internet, no mnogi vjeruju da influencerica skriva veliku tajnu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026