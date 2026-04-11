Ljudi masovno čupaju poznatu biljku iz vrtova: 'To imaju samo swingeri u svojim dvorištima...'

Ljudi su masovno počeli čupati poznatu biljku iz svojih vrtova nakon što su doznali da nosi prilično neobičnu konotaciju. Ta je biljka čest prizor u vrtovima diljem zemlje, no mnogi nisu svjesni da bi zbog nje drugi mogli pretpostaviti da su “swingeri”. TikTok je preplavljen viralnim videima ljudi koji uklanjaju tu biljku iz svojih vrtova, dok hortikulturni stručnjaci, uključujući NGS Gardening, pokazuju ispravnu tehniku uklanjanja. U međuvremenu je jedan korisnik Reddita ranije opisao svoju odluku da je iskopa, što je mnoge čitatelje poprilično iznenadilo, prenosi Mirror.

Ovo nije prvi put da se ta tema pojavljuje jer su ljudi i ranije priznavali da nisu znali za njezino skriveno značenje.

- Kupio sam kuću i iskopao ogromnu pampas travu jer mi definitivno nismo swingeri! Kako da trava ponovno ispuni rupu? - napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Objava je potaknula raspravu, a mnogi su priznali da uopće nisu znali za navodnu simboliku biljke.

- Je li ju bilo teško ukloniti? Upravo smo kupili kuću s tri ogromne i mrzim ih - upitao je jedan korisnik. Autor objave odgovorio je: “Prerezao sam je škarama za živicu na visinu od oko 60 centimetara, a zatim mi je trebalo oko sat vremena da je iskopam. Bio je to naporan posao. Jednostavno je više nisam mogao gledati!”

Drugi je zbunjeno napisao: “Swingeri?”

Netko mu je pojasnio: “Navodno se pampas trava koristila kao signal da uživate u swinganju, odnosno zamjeni partnera.”

Treći je komentirao: “Ovo me nasmijava.”

Naime, desetljećima se vjerovalo kako pampas trava u vrtu ukazuje na to da ste swinger.

Foto: Pixabay

Riječ je o poznatoj britanskoj urbanoj legendi za koju se smatra da potječe iz predgrađa 1970-ih i 1980-ih godina, kada su ove visoke biljke navodno služile kao diskretan signal susjedima sličnih interesa. Dok neki to smatraju zabavnom pričom, drugi ipak radije ne žele imati tu biljku u svom vrtu.

Osim tih neobičnih navodnih značenja, vlasnici kuća možda uklanjaju pampas travu i zato što je sada idealno vrijeme za to. Travanj se smatra savršenim mjesecom za uklanjanje ili orezivanje pampas trave, jer spada u razdoblje kasne zime i ranog proljeća, prije nego što izrastu novi zeleni izdanci.

Rezanje u ovom razdoblju omogućuje uklanjanje suhog, oštećenog i potencijalno trulog lišća nastalog tijekom zime. Preporučuje se koristiti oštre škare ili električni trimer i skratiti biljku na visinu od oko 15 do 20 centimetara iznad tla.

Tijekom rada potrebno je nositi čvrste vrtne rukavice, dugu odjeću i zaštitu za oči jer listovi pampas trave mogu biti vrlo oštri i lako porezati kožu. Ako biljku uklanjate radi razmnožavanja, proljeće je također idealno vrijeme za vađenje korijena.