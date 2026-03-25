Ovu biljku svi gaze na livadi, a čini čuda za zdravlje prostate

Na šumskim čistinama, vlažnim livadama i uz obale potoka raste skromna biljka sitnih, ružičastih cvjetova, u narodu poznata kao vrbovica, svilovina ili vrbolika. Iako je mnogi smatraju običnim korovom, Epilobium parviflorum, odnosno sitnocvjetna vrbovica, krije iznenađujuće moćne sastojke koji je čine jednim od najcjenjenijih prirodnih lijekova za muške tegobe, ali i za niz drugih zdravstvenih problema.

Tiha prijetnja zvana uvećana prostata

Prostata je mala, ali iznimno važna žlijezda muškog reproduktivnog sustava. U mlađoj dobi veličine je oraha, no s godinama se prirodno povećava te kod šezdesetogodišnjaka može doseći veličinu limuna. Kada se previše uveća, počinje pritiskati mokraćnu cijev i mjehur, što dovodi do niza neugodnih simptoma.

Najčešći problemi su benigna hiperplazija prostate (BPH), odnosno dobroćudno povećanje, te prostatitis, bolna upala. Simptomi su vrlo slični: učestalo mokrenje, osobito noću, slab i isprekidan mlaz, osjećaj nepotpunog pražnjenja mjehura, bol i peckanje. Iako ovi problemi ne povećavaju rizik od raka prostate, značajno narušavaju kvalitetu života, a zanemarivanje simptoma može dovesti do ozbiljnijih komplikacija, poput infekcija ili čak zatajenja bubrega.

Prirodni odgovor na muške tegobe

Upravo tu na scenu stupa vrbovica. Njezina ljekovitost nije samo priča koja se prenosi s koljena na koljeno; ona ima i snažnu znanstvenu podlogu. Odbor za biljne lijekove Europske agencije za lijekove potvrdio je da vrbovica ublažava simptome donjeg urinarnog trakta povezane s hiperplazijom te da smanjuje upale i bolove. Njezina snaga leži u sinergiji korisnih sastojaka poput fitosterola, flavonoida, tanina i fenolnih kiselina.

Najvažniji među njima je beta-sitosterol, biljni sterol koji se nalazi i u sabal palmi, još jednoj biljci poznatoj po blagotvornom djelovanju na prostatu. Vrbovica djeluje kao inhibitor enzima 5-alfa-reduktaze, sprječavajući pretvorbu testosterona u njegov snažniji oblik, dihidrotestosteron, koji se povezuje s povećanjem prostate. Njezino snažno protuupalno i antioksidativno djelovanje pomaže u smanjenju oteklina i zaštiti stanica od oštećenja.

Zaboravljeni lijek koji je proslavila Maria Treben

Iako se vrbovica u narodnoj medicini koristila za liječenje rana, probavnih smetnji i urinarnih infekcija, svoju svjetsku slavu duguje čuvenoj austrijskoj travarki Mariji Treben. Ona ju je u svojoj knjizi "Zdravlje iz Božje ljekarne" opisala kao nezamjenjiv lijek za prostatu, tvrdeći da je čaj od vrbovice pomogao tisućama muškaraca, a u nekim slučajevima čak i otklonio potrebu za operacijom. Njezino iskustvo potaknulo je ponovni interes znanstvenika i javnosti za ovu biljku, koja se zbog svoje neuglednosti i rasprostranjenosti dugo smatrala tek običnim korovom.

Kako prepoznati i koristiti vrbovicu

Prepoznavanje u prirodi

Ljekovita sitnocvjetna vrbovica (Epilobium parviflorum) prepoznaje se po sitnim cvjetovima blijedoružičaste, crvenkaste ili gotovo bijele boje koji cvatu od srpnja do rujna. Naraste od dvadeset do osamdeset centimetara u visinu, a stabljika je lomljiva.

Važno je biti oprezan i ne zamijeniti je s drugim, većim vrstama vrbovice koje mogu biti nekorisne, pa čak i štetne. Ljekovite vrste imaju male cvjetove, dok one koje treba izbjegavati mogu narasti i do metar i pol te imaju velike, jarko crvene cvjetove. Bere se u vrijeme cvatnje tako da se reže gornji dio biljke sa stabljikom, listovima i cvjetovima, što joj omogućuje da nastavi rasti.

Priprema čaja i drugih pripravaka

Najčešći i najpopularniji način korištenja vrbovice je u obliku čaja. Priprema je jednostavna: jedna čajna žličica suhe biljke prelije se s dva i pol decilitra kipuće vode, ostavi da odstoji nekoliko minuta i procijedi. Preporučuje se piti dvije šalice dnevno, jednu ujutro na prazan želudac, a drugu navečer, pola sata prije večere.

Vrbovica je dostupna i u obliku koncentriranijih pripravaka poput tinktura ili kapsula. Iako se smatra sigurnom za dugotrajnu upotrebu i može se kombinirati s propisanom terapijom, u većim dozama može izazvati blage želučane smetnje. Stoga je važno pridržavati se preporučenih doza i, kao i kod svakog prirodnog lijeka, posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom prije upotrebe.