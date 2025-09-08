'Ljudi misle da je moja zaručnica moj sin zbog razlike u visini! Moramo skrivati našu ljubav'

Jedan par našao se na meti internetskih trolova koji su ih zbog značajne razlike u visini zamijenili za majku i sina, iako je razlika u godinama između njih svega dvije godine. Njihova priča, kako prenosi britanski Mirror, otkriva mračnu stranu društvenih mreža.

Millie (21) i njezina zaručnica Chelsea (23) svakodnevno se suočavaju s uvredljivim komentarima svaki put kada objave zajedničku fotografiju ili video. Dok Millie ima 168 cm, Chelsea je visoka 155 cm i ima mladoliko lice, što je postalo povod za lavinu šokantnih i neprimjerenih komentara.

Snimke para na društvenim mrežama prikupile su milijune pregleda, ali slava je sa sobom donijela i bujicu zlostavljanja koje ih je duboko potreslo.

"Jako nas pogađa kada me ljudi optužuju da me privlače djeca", izjavila je Millie, koja dolazi iz regije East Midlands u Ujedinjenom Kraljevstvu. "To je sramotno, pogotovo jer je Chelsea starija od mene."

Dodaje kako komentari idu toliko daleko da Chelsea nazivaju njezinim "sinom", "nećakom" ili "bratom". "Razumijemo komentare o razlici u visini, ali gledatelji idu dalje i komentiraju kako su njezine crte lica dječje.

Par, koji je zajedno već devet godina i obje rade kao potpora osobama s poteškoćama, kaže da su zlobni komentari utjecali na njihovo ponašanje u javnosti.

"Stvorio se osjećaj da se ne smijemo ponašati kao par kada smo vani. Da nas ljudi vide kako se držimo za ruke, gledali bi nas čudno jer bi mislili da držim svog 'sina' za ruku", objašnjava Millie. "Sada smo to prihvatile i pomirile se s činjenicom da se nećemo uvijek moći ponašati kao da smo u vezi."

Njihov nedavni video na TikToku, koji je pogledan više od 1,7 milijuna puta, prikazuje ih kako stoje jedna pored druge na balkonu. Razlika u visini dodatno je naglašena Millienim odabirom cipela s punom petom, što je izazvalo novu rundu komentara:

"Koliko ti sin ima godina?" upitao je jedan korisnik.

"Ovo je majka i sin, zar ne?" dodao je drugi.

"Iskreno sam mislio da ti je ovo mlađi brat", glasio je treći komentar, dok je netko čak upitao: "Ima li on 12 godina?"

Unatoč negativnosti, par ne dopušta da ih kritike slome. Trenutno planiraju proširiti svoju obitelj pomoću tretmana potpomognute oplodnje.