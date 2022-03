Mačka Anastazija digla na noge Dubrovnik: Burne reakcije zbog njene 'deložacije' iz kućice...

Prava drama odvija se u Dubrovniku zbog mačke iz Kneževa dvora koja je dobila stiliziranu kućicu, ali joj je uklonjena jer Dubrovački muzeji tvrde kako toj kućici nije mjesto ispred njihove ustanove.

Pitoma mačka Anastazija postala je poznata zbog problema oko stambenog zbrinjavanja u dubrovačkoj povijesnoj jezgri. Dubrovčanin Srđan Kera za Anastaziju je postavio posebno izrađenu kućicu na stepenicama pred Dvorom, ali iz muzeja to nisu odobrili.

No, nije ovo prvi put da se kućica mačke uklanja. Slična situacija bila je u svibnju prošle godine, kada su iz predvorja Dvora pomaknuli drvenu kućicu u kojoj je mačka boravila tijekom pandemije, prenosi Dubrovački vjesnik.

Zbog odnosa prema mački, stranica Dubrovačkih muzeja je od gnjevnih ljudi na Facebooku dobila nisku ocjenu, i u trenutku pisanja ovog teksta iznosila je svega 1,5.

- Sramotno i jadno, maca vam smeta, a turisti koji uriniraju po Stradunu ne. Naravno, jer novac ostavljaju - jedan je od brojnih osvrta na stranici.

- Vratite Anastaziji njenu kućicu! Kućica se super uklapa i izgledom. Sramota za visokoobrazovane ljude koji vode ovakve ustanove. Moja ocjena za muzej čista nula, a veliki sam obožavatelj starina i kulturnih spomenika - napisao je jedan korisnik.

Oglasio se i Franković: 'Čujem da Vas je netko želio strpati u kućicu, nitko Vas dirati neće'

O svemu se oglasio i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

- Draga Anastazija i Archibalde te ostale mačke koje pohodite Knežev dvor, kiša je i lijepo ste se skrile što od ljudi nahvao, što od ovog lošeg vremena. Čujem da Vas je netko želio strpati u kućicu, očito ne znajući da Vama ljepše kućice od trijema Kneževa dvora nema. Nitko Vas dirati neće, a kao što smo i do sada pazit ćemo Vas i dalje. Stojte mi dobro! - napisao je.

'Za Dubrovačke muzeje nepoželjna mačka priča priču o svim mačkama u Hrvatskoj'

Iz udruge za promicanje prava životinja ‘Prijatelji životinja’ reagirali su na slučaj ističući kako Anastazija priča priču o svim mačkama u Hrvatskoj. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Ovo nije samo priča o mački koja treba malo ljubavi i suosjećanja, samo jednu malu kutiju od stiropora, samo svoje pravo da živi i preživi. Nije ni samo priča o Dvoru ispred kojeg obični puk, u ovom slučaju mačka, ne smije biti kako ne bi uvrijedio one uzvišene u Dvoru. Nije ni samo priča o odbacivanju očite turističke atrakcije koja ima veliku moć privlačenja gostiju.

To je priča o svim mačkama u Hrvatskoj, o zanemarivanju Zakona o zaštiti životinja, o nepostojanju hranilišta za mačke, programa „Uhvati-Kastriraj-Vrati” i sufinanciranja kastracija, o nesređenom, hladnom društvu koje ne prepoznaje da se uzdiže tek onda kada uvažava potrebe najslabijih.

Ali priča je to i o ljudima koji su trenutačno najpoznatijoj mački u Hrvatskoj napravili kućicu koja ne samo da ju grije već kućicu koja može obići svijet. Priča je to o svima onima koji su podragali i nahranili Anastaziju, fotografirali se s njom, uvidjeli da Kneževi dvori trebaju služiti nama, pa i onima najslabijima, a ne mi njima.

Dubrovniku, ali i drugim našim gradovima i općinama, nedostaju takvi ljudi i među onima koji donose odluke, koji mogu učiniti više za mačke, a pritom i za ljude.

Mačke ne traže puno, ali zato puno daju. Treba im samo pomoć u kontroli razmnožavanja jer same to ne mogu i to se može jednostavno riješiti kastracijom. Treba im i mala kutija kao sklonište, koja može izgledati kako nama odgovara, njima je svejedno.

Anastazija svojim strpljenjem, umiljatošću i ljubavlju prema ljudima, čak i onda kada joj priušte smrzavanje, progovara za sve mačke u Hrvatskoj koje muče jednake muke, koje jednako vape za provedbom Zakona o zaštiti životinja, malo hrane i zaklonom od vremenskih neprilika i hladnoće.

Udruga Prijatelji životinja moli sve ljude i nadležne institucije da pomognu Anastaziji i svim drugim mačkama koje trebaju našu pomoć. Udruga je otisnula i edukativnu brošuru koju je poslala svim gradonačelnicima i načelnicima vjerujući da ima nade za spas mačaka.