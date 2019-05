Mačka Grumpy živjet će vječno kao 'meme': Ovo su najbolji...

Mačka Grumpy je u petak uginula, objavili su njeni vlasnici na Twitteru. Najpoznatija mačka na internetu imala je tek sedam godina, a preminula je usred komplikacija s infekcijom mokraćnog puta.

Njen status svjetske zvijezde započeo je još 2012. godine kada se društvenim mrežama proširila fotografija njenog namrštenog lica. To je nužno vodilo do milijuna memeova čija je protagonistica ostala sve do danas.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019

Grumpy je nakon toga 'glumila' i u vlastitom božićnom filmu, njena je figura izložena u muzeju Madame Tussauds, a na Instagramu ju je pratilo više od dva milijuna ljudi.

Grumpy je bila dobra prijateljica Stana Leeja

Sjedila je i na Željeznom prijestolju

Družila se s predsjednikom Obamom

Voljela je igrati bejzbol

I putovati po svijetu

Vijest o smrti Grumpy rastužilo je milijune ljudi diljem, no ona će nastaviti živjeti u njihovim srcima i u - memovima.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter