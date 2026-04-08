MAKLJAŽA Žene se potukle kraj lijesa: 'On je bio moj! Tko si ti?'

Dvije žene izazvale su fizički sukob ispred lijesa nakon što su otkrile da su obje bile u romantičnoj vezi s istim, nevjernim muškarcem. Šokantan incident dogodio se tijekom bdijenja, ostavivši prisutne u nevjerici. Jedna je žena stajala pokraj lijesa i tiho se opraštala od pokojnika. Čuli su je kako šapuće: "Ljubavi, nedostajat ćeš mi." Međutim, njezin je emotivni oproštaj odmah izazvao sumnju druge prisutne žene. Ona je skočila i suočila se s uplakanom neznankom, zahtijevajući odgovor na pitanje: "Tko si ti?". Kada je žena priznala da je bila u romantičnoj vezi s pokojnikom, situacija je eskalirala, prenosi Daily Star.

Obje su žene tvrdile da su bile njegove partnerice, što je dovelo do žestoke tučnjave neposredno uz lijes na bdjenju u Veracruzu u Meksiku. Dramatična snimka, koja je postala viralna, prikazuje kako se poklopac lijesa zamalo prevrnuo dok su se žene bacale jedna na drugu prije nego što ih je razdvojio jedan od prisutnih. Video je od tada prikupio više od 150.000 pregleda i stotine komentara, kako prenosi Daily Star.

Reakcije na društvenim mrežama bile su brojne. "Skoro su ga opet ubili", komentirala je jedna osoba.

Druga se našalila: "Nije mogao podnijeti nijednu od njih pa je radije umro."

Jedan je korisnik primijetio: "Tući se oko mrtve osobe, kako tužno."

Jedan je komentator napomenuo: "Ovo nije neuobičajeno, događa se stalno."

Drugi je korisnik zaključio: "Jasno je da pokojnik neće u raj!"

Ovakvi incidenti, iako bizarni, nisu toliko rijetki. Istraživanja pokazuju da je otprilike deset posto ožalošćenih svjedočilo fizičkom sukobu na sprovodu, dok je 20 posto prisustvovalo velikoj obiteljskoj svađi. Stručnjaci za žalovanje opisuju sprovode kao "emocionalno bure baruta", gdje otkriće nevjere na postojeću tugu dodaje i sloj traume zbog izdaje. Bijes, koji je prirodna faza žalovanja, često se preusmjerava na "drugu osobu" umjesto na pokojnika. Pogrebna poduzeća sve češće se susreću s izazovom "tajnih obitelji" ili nepoznatih partnera koji se pojavljuju na ispraćajima, zbog čega prolaze i posebne obuke za rješavanje sukoba. Tome pridonosi i "digitalni otisak" koji pokojnici ostavljaju iza sebe, jer rodbina često neposredno nakon smrti na pametnim telefonima otkrije dokaze o prevari, što dovodi do trenutnih konfrontacija.